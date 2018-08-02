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Красота не знает возраста: модели, которым за 60
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Красота не знает возраста: модели, которым за 60 

Нижегородская правда 35 минут назад
Фото: @carmendellorefice_official
Как должна выглядеть идеальная модель: длинные ноги, стройная фигура, смазливая внешность, возраст лет шестнадцати?
В мире много стереотипов, но в последнее время наметился устойчивый тренд на разрушение мифов и шаблонов. Мир изменился, возраст больше не имеет значения. Естественная красота в любом возрасте достойна похвалы и уважения — вот она настоящая правда жизни.
Многие известные модели вышли на подиум, когда им было далеко за 16, а многим и за 60. И эти женщины настолько прекрасны, они смелые, харизматичные и дерзкие и дадут фору любой молодой, начинающей модели.

№1. Дафна Селф

1 июля Дафне исполнилось 90 (!) лет и она официально считается самой старейшей моделью в мире. Дафна работала моделью до замужества.
Выйдя замуж, женщина закончила карьеру. В модельный бизнес, Дафна вернулась в 70 лет после смерти супруга.

№2. Кармен Делль‘Орефиче

87-летняя модель, актриса, писатель. Кармен попала в Книгу рекордов Гиннесса за самую долгую карьеру на подиуме.

Airfield 2016

Публикация от  Carmen Dell Orefice (@carmendellorefice_official)

Модель снималась в кино у Мартина Скорсезе и Вуди Аллена, участвовала в показах самых именитых модельеров, снималась на обложки Vogue, Harper’s Bazar, выпустила книгу «Быть красивой: секреты и приемы, которым я научилась за 40 лет работы моделью».

№3. Жаклин Мердок

87-летняя модель начала карьеру модели в 82 (!) года.
Нижегородская правда
Прекрасную Жаклин заметил известный fashion-блогер Сэт Коэн и пригласил ее сняться в рекламе Lanvin.

№4. Линда Родин.

70-летняя Линда Родин — модель, стилист из Нью-Йорка, работала редактором журнала Harper’s Bazar.

With magnificent -in every way -MINA. @turngallery

Публикация от  Linda Rodin. (@lindaandwinks)

Линда известная своими яркими, нестандартными луками. Ее девиз: «После 60 начинается все самое интересное».

№5. Синди Джозеф

67-летняя модель и основатель линии косметики «Boom». Карьеру модели Синди начала в возрасте 49 лет, до этого она работала гримером и визажистом.

Синди Джозеф, 62. Жизнь Синди Джозеф резко переменилась в лучшую сторону — когда ей было 49 лет. В первую очередь благодаря тому, что она не стала бороться за молодость. С годами Синди поняла: нет никакого смысла скрывать, сколько тебе лет, своему возрасту нужно радоваться. Сейчас, в 62 года, Синди Джозеф старается объяснить это как можно большему числу людей. Получается хорошо.

Публикация от  Возраст счастья (@ageofhappiness)

Модель участвовала в показах модных мировых брэндов и снималась для обложек журналов Marie Clair, Glamour, Vanity Fair и Esquire.
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