Красота не знает возраста: модели, которым за 60

Как должна выглядеть идеальная модель: длинные ноги, стройная фигура, смазливая внешность, возраст лет шестнадцати?

В мире много стереотипов, но в последнее время наметился устойчивый тренд на разрушение мифов и шаблонов. Мир изменился, возраст больше не имеет значения. Естественная красота в любом возрасте достойна похвалы и уважения — вот она настоящая правда жизни.

Многие известные модели вышли на подиум, когда им было далеко за 16, а многим и за 60. И эти женщины настолько прекрасны, они смелые, харизматичные и дерзкие и дадут фору любой молодой, начинающей модели.

№1. Дафна Селф

1 июля Дафне исполнилось 90 (!) лет и она официально считается самой старейшей моделью в мире. Дафна работала моделью до замужества.

Выйдя замуж, женщина закончила карьеру. В модельный бизнес, Дафна вернулась в 70 лет после смерти супруга.

№2. Кармен Делль‘Орефиче

Airfield 2016 Публикация от Carmen Dell Orefice (@carmendellorefice_official) 6 Май 2017 в 1:43 PDT 87-летняя модель, актриса, писатель. Кармен попала в Книгу рекордов Гиннесса за самую долгую карьеру на подиуме.

Модель снималась в кино у Мартина Скорсезе и Вуди Аллена, участвовала в показах самых именитых модельеров, снималась на обложки Vogue, Harper’s Bazar, выпустила книгу «Быть красивой: секреты и приемы, которым я научилась за 40 лет работы моделью».

№3. Жаклин Мердок

87-летняя модель начала карьеру модели в 82 (!) года.

Нижегородская правда

Прекрасную Жаклин заметил известный fashion-блогер Сэт Коэн и пригласил ее сняться в рекламе Lanvin.

№4. Линда Родин.

70-летняя Линда Родин — модель, стилист из Нью-Йорка, работала редактором журнала Harper’s Bazar.

Линда известная своими яркими, нестандартными луками. Ее девиз: «После 60 начинается все самое интересное».

№5. Синди Джозеф

Модель участвовала в показах модных мировых брэндов и снималась для обложек журналов Marie Clair, Glamour, Vanity Fair и Esquire.