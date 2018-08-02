Красота не знает возраста: модели, которым за 60 

Как должна выглядеть идеальная модель: длинные ноги, стройная фигура, смазливая внешность, возраст лет шестнадцати?
В мире много стереотипов, но в последнее время наметился устойчивый тренд на разрушение мифов и шаблонов. Мир изменился, возраст больше не имеет значения. Естественная красота в любом возрасте достойна похвалы и уважения — вот она настоящая правда жизни.
Многие известные модели вышли на подиум, когда им было далеко за 16, а многим и за 60. И эти женщины настолько прекрасны, они смелые, харизматичные и дерзкие и дадут фору любой молодой, начинающей модели.
№1. Дафна Селф
1 июля Дафне исполнилось 90 (!) лет и она официально считается самой старейшей моделью в мире. Дафна работала моделью до замужества.
Модель снималась в кино у Мартина Скорсезе и Вуди Аллена, участвовала в показах самых именитых модельеров, снималась на обложки Vogue, Harper’s Bazar, выпустила книгу «Быть красивой: секреты и приемы, которым я научилась за 40 лет работы моделью».
№3. Жаклин Мердок
87-летняя модель начала карьеру модели в 82 (!) года.
Нижегородская правда
Прекрасную Жаклин заметил известный fashion-блогер Сэт Коэн и пригласил ее сняться в рекламе Lanvin.
№4. Линда Родин.
70-летняя Линда Родин — модель, стилист из Нью-Йорка, работала редактором журнала Harper’s Bazar.