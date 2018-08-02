Ольга Куриленко очаровала бархатной кожей лица

Звезда картины «Квант милосердия» Ольга Куриленко завоевала прочную славу славянской красавицы, которая покорила весь мир. И, к удивлению поклонников, актриса обладает ровным тоном лица не только на экранах телевизоров, но и в обыденной жизни может похвастаться красивой и чистой кожей, которая вызывает у её поклонниц бесконечное восхищение, смешанное с легкой завистью.

Сыграть прекрасную подругу Джеймса Бонда наверняка хотели бы многие голливудские звезды. Ещё бы, ведь всех героинь, покоривших сердце агента 007, объединяет одно — каждая из них действительно очень красивая и яркая женщина. И хоть такой шанс выпал далеко не всем, актриса Ольга Куриленко, получившая во Франции широкую известность, оказалась в числе звёздных счастливиц. Впрочем, практически все героини артистки — сильные и уверенные в себе роковые красавицы, которые с первых мгновений очаровывают своей женственностью. И, к радости всех поклонников звезды, в жизни Ольга ничуть не уступает своим экранным образам. На днях актриса обнародовала свою фотографию без макияжа, в очередной раз доказав, что в её неотразимости заслуга визажистов невелика.

«Сегодня был день без make-up и с натуральными локонами», — сообщила Куриленко, не пряча своё лицо от объектива фотоаппарата. На фотографии Ольга нежно улыбается и демонстрирует идеальную кожу лица, на которой восторженные поклонники не обнаружили ни единого изъяна. В результате звезда получила огромное количество комплиментов, местами даже переходящую в откровенную, но такую приятную лесть. «Ты, как всегда, прекрасна! Я восхищаюсь тобой!» «Вот она — натуральная красотка! Ольга, вы чудо, и вы прекрасны даже без косметики!» «Тот случай, когда визажисты попросту не нужны. У вас идеальная кожа!» «Вы очень красивы и без алых губ и накрашенных ресниц. Как вы делаете свою кожу такой ровной и бархатистой?»

Примечательно, что осознавая собственную привлекательность, Ольга Куриленко даже на светских раутах часто делает ставку на простые и изящные наряды, в которых выглядит выше всяких похвал.