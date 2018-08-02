Как бренд Avene лечит атопический дерматит с помощью термальной воды?

#AveneHope — это международная инициатива французской марки, которая каждый год помогает детям в борьбе с атопическим дерматитом и другими кожными заболеваниями. Редактор BeautyHack Юлия Козолий побывала в центре гидротерапии Avene во Франции и подробнее разузнала об успехе проекта с 5-летней историей, а заодно — о том, как реальная работа родителей помогает малышам чувствовать себя комфортно.

Центр гидротерапии одного из самых известных аптечных брендов Европы Eau Thermale Avène находится, скажем так, во французской глуши. Полтора часа на машине до аэропорта города Монпелье и 30 минут — до ближайшего супермаркета. Но для постояльцев отеля центра и тех, кто проходит там лечение, это не имеет никакого значения. Их день расписан по часам, а на борьбу с дерматитом, псориазом, экземой или ихтиозом выделено 3 недели. Это один из 10 курортов во Франции, где лечат именно кожные заболевания (конкуренция небольшая, потому что на одну только аккредитацию термальной станции уходит 10-15 лет). Да и виды тут шикарные!

Именно 3 недели здесь проводят маленькие участники проекта #AveneHope. Весной 2018 года второй раз за пять лет существования инициативы в деревню Avene приезжали малыши из России. Главная задача сотрудников центра — разработать каждому ребенку индивидуальную программу лечения, чтобы уменьшить поражения кожных покровов и добиться ремиссии.

Кроме детских делегаций здесь есть и взрослые пациенты. Они лечат псориаз и экзему. В целом вне программы #AveneHope приехать в центр может любой желающий. Нужно направление от врача и моральная и материальная готовность. Гражданам ЕС лечение в центре покрывает страховка, остальные оплачивают самостоятельно. Дополнительные расходы — проживание (в отеле или в арендованном доме в соседней деревне), питание, транспорт. Но даже при таком раскладе сумма получается более чем подъемной. 10-15% посетителей центра — британцы, австралийцы и американцы. Детей тут принимают с 3 месяцев.

Что делают в рамках инициативы #AveneHope?

Дети, сопровождаемые одним из родителей, проходят трехнедельный курс лечения (23 дня). Программа составляется после осмотра врача и постановки диагноза. Самые распространенные — атопический дерматит и ихтиоз. Как проходит лечение, расскажу на примере одного из самых маленьких пациентов — трехлетнего Саши, который впервые побывал в центре в 2017 году, а в этом приехал закреплять результат. Саша с рождения страдает от атопического дерматита, к которому чуть позже присоединилась экзема.

В первый день пребывания во французском центре врач отменила все средства, которые Саше прописали в России, и назначила ежедневные процедуры: жемчужные термальные ванны с гидромассажем (отшелушивают ороговевшие частички), микропульферизацию (успокаивают кожу), влажные компрессы и обертывания, питье термальной воды. Результат после первой недели — уменьшились клинические проявления болезни, ушел зуд. А домой малыш приехал практически с «чистой» кожей и боевым настроем на окончательное выздоровление!

Важная часть лечения — ежедневный уход эмолентами (их также подбирают индивидуально — зона ответственности родителей на эти три недели и после того, как дети разъедутся по домам). А еще здесь дети находятся в полном покое. Глава центра гидротерапии Marie-Ange Martincic, которая работает здесь с 1990 года, объясняет, что часто стресс (детский и взрослый) — одна из причин обострения заболеваний кожи.

Как работает термальная вода?

Центр гидротерапии находится на термальном источнике Avene. В 80-х его выкупила компания Pierre Fabre, так появилась марка Eau Thermale Avène. С 90-х одноименные средства производят только здесь — в пешей доступности от центра расположен завод. Вода на производство поступает по специальному водопроводу из нержавеющей стали и сразу же расфасовывается в герметичные флаконы или используется как один из компонентов кремов, лосьонов, эмульсий и других средств (с учетом медицинских исследований на запуск продукта уходит два года). Главные особенности воды — это низкий уровень минерализации, особый солевой состав и микрофлора. Все это в комплексе и дает противозудный и противовоспалительный эффект. Пробы воды берутся каждый день, в ней нет патогенных микроорганизмов, но при этом она не стерильна.

Как защищать кожу ежедневно?

Поездку в центр гидротерапии мы освещади в Instagram, после нескольких постов появились вопросы, как ориентироваться в линейках бренда. У каждого малыша здесь своя программа, но ничего сверхъестественного не используется — только те средства, которые каждый может найти в аптеке.

XeraCalm A. D. — серия без консервантов для детей и взрослых с атопическим дерматитом. Все лосьоны и кремы упаковываются в специальные флаконы, которые не пропускают воздух и делают продукт полностью стерильным, продлевая его срок годности (до 3 лет) благодаря специальной системе закупорки. Ни один компонент в составе не раздражает даже самую чувствительную кожу. Главные задачи XeraCalm A. D. : снять зуд и покраснения, восстановить гидролипидный баланс, повысить иммунитет кожи. Tolérance Extrême — еще одна стерильная серия без консервантов (также со сроком годности 3 года). Это средства для гиперчувствительной кожи лица.

Akerat — кремы при кератозе и псориазе. Основные компоненты: вода и мочевина. Последняя может быть в концентрации 10 и 30% (сильно насыщенный концентрат). Но если вы не страдаете перечисленными выше заболеваниями, вот вам бьютихак: кремы можно использовать для размягчения кожи на пятках (для эффекта достаточно нанесения на ночь). TriXera — серия для сухой чувствительной кожи. Подойдет как для ежедневного использования, если у вас нет видимых проблем, так и выручит при легкой форме атопии.

Выводы, которые мы сделали после проекта #AveneHope

Моей дочери Ульяне 5 лет, у нее легкая форма атопии, поэтому я точно знаю, что чувствуют родители, когда у их ребенка наступает обострение болезни. Результаты трехнедельного курса в центре гидротерапии получились впечатляющими — состояние кожных покровов малышей улучшилось в два раза! Это большое достижение для семей-участников инициативы, но еще более важный момент — образовательный. Лечение, индивидуальное, пошаговое, ежедневное, четко продуманное, продолжается и после гидротерапии, уже самими мамами и папами. Прибавьте к нему отсутствие стресса, и ребенок-атопик по-другому посмотрит на мир вокруг!