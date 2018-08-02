5 важных правил красивого и безопасного загара

Если вы мечтаете о красивом шоколадном загаре, помните — загорать тоже надо уметь. И чтобы избежать неприятных последствий, запомните несколько правил, которые помогут сохранить красоту и здоровье кожи и получить ровный бронзовый загар.

Готовьтесь заранее

Начните с питания. Прежде чем поглощать солнечный витамин D — запаситесь и другими витаминами. А, С и Е — самые важные. Они усиливают и сохраняют эффект загара. Поэтому обязательно добавьте в свое меню персики, морковь, шпинат, виноград, арбуз и брокколи.

Подберите солнцезащитный крем

Чем выше температура на улице, тем больше уровень SPF. Средства с самым высоким показателем, 50–60, понадобятся вам в первые дни «солнечных ванн». Затем можете переходить на более низкий UV-фильтр. Кстати, для каждого цветотипа показатель будет индивидуальный: для брюнеток от 15 до 20, а для блондинок и рыжих не ниже 25–30. Наносите крем на чистую сухую кожу за 15–20 минут до выхода, а после обновляйте защиту каждые два часа.

Защищайте кожу в воде

Не забудьте добавить в косметичку и водостойкий крем с UV-защитой. Наносите его на кожу прямо перед погружением в воду. А когда выйдете на сушу — не забудьте нанести повторно, но уже на сухую кожу (оставшиеся капельки воды усиливают солнечный свет, что может вызвать ожоги).

Следите за временем

О том, что есть «опасные часы» нахождения под солнцем, вы наверняка слышали не раз. Так вот, напомним — с 12 до 15 часов загорать запрещено, в этот период уровень излучения самый высокий. А вот в утреннее время, с 10 до 12, и после 16 часов можете ловить солнечные лучи.

Не забывайте об увлажнении

Средства с пометкой «После загара» используйте вечером. Они успокоят и охладят кожу, а питательные компоненты в составе восстановят водный баланс. К тому же увлажненная кожа дольше сохраняет загар.

Мнение эксперта

В самые первые дни отпуска не проводите на солнце целый день. Лучшего всего находиться в тени, используя при этом кремы с SPF 30–50, а на второй-третий день можете увеличивать продолжительность солнечных ванн. Не забывайте менять средства защиты, так как время пребывания на солнце будет разным, тон кожи тоже будет меняться, соответственно, и продукты с SPF также будут разными.

Кстати, для лица и тела нужно использовать разные средства, каждое из которых предназначено для конкретной зоны. И, конечно же, не забывайте про подготовку. Такие процедуры, как скрабирование для тела и миндальный пилинг для лица, помогут убрать отмершие частицы эпидермиса и подготовят кожу к солнцу.