Сияющая кожа: что включить в свою beauty-рутину?

Сияющая кожа, как после двухнедельного отпуска — тренд, который никогда не выйдет из моды. Начните с правильного ухода и активно используйте средства с витамином С (отличные есть у Vichy и Dermalogica), обзаведитесь пудрой со светоотражающими частицами и, наконец, найдите идеальный хайлайтер. Причем здесь важно не ограничиваться стандартной схемой «спинка носа — лоб — галочка над верхней губой»: маленькой пушистой кистью нанесите средство на самую высокую точку скул и растушуйте по направлению к вискам. Ниже — еще три лайфхака, который помогут блистать всегда и везде.

Попробуйте нанести хайлайтер на веки — глаза сразу станут визуально больше.

Предстоит выход в открытом платье? Вооружитесь пушистой кистью и «подсветите» ключицы и зону декольте.

Ну и наконец не забудьте про фиксирующий спрей — иначе магии не случится.