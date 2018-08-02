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Сияющая кожа: что включить в свою beauty-рутину?
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Сияющая кожа: что включить в свою beauty-рутину? 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Сияющая кожа, как после двухнедельного отпуска — тренд, который никогда не выйдет из моды. Начните с правильного ухода и активно используйте средства с витамином С (отличные есть у Vichy и Dermalogica), обзаведитесь пудрой со светоотражающими частицами и, наконец, найдите идеальный хайлайтер. Причем здесь важно не ограничиваться стандартной схемой «спинка носа — лоб — галочка над верхней губой»: маленькой пушистой кистью нанесите средство на самую высокую точку скул и растушуйте по направлению к вискам. Ниже — еще три лайфхака, который помогут блистать всегда и везде.
Попробуйте нанести хайлайтер на веки — глаза сразу станут визуально больше.
Предстоит выход в открытом платье? Вооружитесь пушистой кистью и «подсветите» ключицы и зону декольте.
Ну и наконец не забудьте про фиксирующий спрей — иначе магии не случится.
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