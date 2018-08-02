Каждому свое: Как привести в порядок тело, не прикладывая особых усилий

Сколько бы не говорили о том, что нужно жить и радоваться в том теле, которое есть, вряд ли найдется тот, кто откажется от красивой и подтянутой фигуры. И дело даже не в эстетической красоте, а в том, что при лишних килограммах сложно себя чувствовать легко и комфортно. Не говоря о том, что лишний вес влечет за собой разные проблемы определенного характера. Каждому свое: Как привести в порядок тело, не прикладывая особых усилийВ силу занятости, или по каким-то иным причинам, ни у всех есть возможность заниматься спортом, готовить себе заблаговременно здоровую еду, находить силы для поддержания себя в хорошей форме. Поэтому, зачастую проще обратиться к различным современным способам, которые позволяют как минимум приблизиться к тому результату, который может устроить.

Мы решили разобраться в одной из методик, которые предлагает студия красоты Prograce. В студии применяются два метода для коррекции фигуры: R-sleek и B-flexy. Оба метода направлены на борьбу с целлюлитом, способствуют коррекции фигуры и лифтингу кожи. В обоих случаях, воздействие происходит посредством массажа, но методы проведения процедуры отличаются друг от друга. О B-flex мы расскажем позже, сегодня уделим внимание R-sleek. Вся суть процедуры в том, что за счет интенсивной проработки проблемных участков

специальной насадкой аппарата r-sleek запускаются естественные процессы жиросжигания, именно это и необходимо для достижения красивой и подтянутой кожи. Выполняется r-sleek в специальном костюме,

который отвечает требованиям специального протокола и удерживает температуру, которую создает термокомпрессия. При этом, процедура абсолютно безболезненная, не оставляет синяков и не требует реабилитации. Для достижения определенных результатов, как и во многом, что касается красоты кожи и тела, требуется комплексный подход. Результат воздействия процедуры виден сразу же, после первого посещения. Однако, это не значит, что стоит игнорировать комплексный подход. Как итог, по окончанию прохождения комплекса процедур R-sleek, мы получаем: улучшенное качество кожи, вывод токсинов, отсутствие целлюлита, уменьшение объемов в проблемных зонах, снижение веса, если есть такая необходимость. Если нет заинтересованности в проработке всего тела, в студии есть возможность пройти процедуры по приведению в порядок заинтересованных участков тела: ноги, талия, живот, бикини и т.д.

Читайте также: Идеальный загар: правила посещения солярия 7 интересных фактов о пластической хирургии