6 бьюти-средств, которые помогут расслабиться и постичь дзен

Ausganica Certified Organic Lavender Гель для рук и тела с ароматом лаванды поможет не только достичь дзена, но и не вступать в конфликт со своими этическими принципами — у Ausganica есть если не все эко и веган сертификаты, то подавляющее большинство. Энджой.

Пенящаяся губка для душа Foamie

Находка для всех любителей натираться до скрипа в душе. Foamie придумали средство 2в1: губку, которая содержит в себе твердую пену для душа. Убиваете сразу двух зайцев: и массаж с пилингом, и деликатное очищение. В качестве бонуса — повод расслабиться и поднять настроение.

Маска для сна Your Sleep Story

Маска российского бренда Your Sleep Story — повод никуда не ходить и провести несколько часов (а то и весь день), лежа в кровати, мечтая и слушая музыку. Ну и, конечно, по-настоящему выспаться (вы же помните, что самый крепкий сон возможен только в полной темноте?) — и ни один лучик солнца не нарушит ваш покой.

Caudalie Thé des Vignes Nourishing Body Lotion

Лосьон для тела из новой линейки Caudalie поможет расслабиться и получить удовольствие от жизни как минимум за счет нежного аромата белого мускуса, нероли и имбиря. Увлажнение и антиоксидантная защита прилагаются.

Mixit Transform Me Pineapple Blow Termo-Gel Совмещаем приятное с полезным и делаем обертывания, а заодно избавляемся от целлюлита. Лучший друг в этом вопросе — ананасовый термо-гель Mixit. Как будто в салоне, только никуда ходить не надо — только запастись пленкой.

Uriage Eau Thermale Silky Body Lotion Незаменимое молочко для обладателей сухой и чувствительной кожи — увлажняет на целый день, подарит ощущение комфорта и мягкости. Идеально для нанесения после душа (и перед просмотром целого сезона любимого сериала).