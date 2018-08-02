Зачем женщины втирают в грудь зубную пасту

Пользовательница Youtube под ником Naturalbeauty556 выложила видео с рассказом о том, что полезно втирать зубную пасту в грудь. Видео называется "Сделаем грудь упругой за 5 дней. Без шуток!", в нем говорится, что смесь из зубной пасты, муки, яичных белков и сока огурца "подтянет вашу обвисшую грудь".

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Еще одна пользовательница утверждает, что необходимо накладывать пасту на соски, а грудь смазывать вазелином, чтобы увеличить ее объем.

Неожиданно эти видео стали пользоваться большой популярностью, а многие пользовательницы канала Youtube наверняка решили попробовать новый нехирургический способ подтянуть и увеличить грудь.

Изумленные врачи и косметологи поспешили разубедить доверчивых девушек: зубная паста, вазелин и продукты из холодильника никак не повлияют на размер и форму груди.

Причиной популярности видео может быть то, что после нанесения пасты с ментолом действительно чувствуются изменения, но, к большому сожалению, не видимые. Просто грудь кажется упругой, поскольку зубная паста сушит и стягивает кожу. Многие пользуются пастой именно с этой целью — подсушить прыщ или другие неровности на коже.

Вазелин же может увеличить грудь только визуально за счет того, что она будет блестеть. Он действует точно так же, как лосьон для тела, который не разглаживает целлюлит на бедрах — они просто выглядят ухоженными и более гладкими.

Ни зубная паста, ни вазелин не проникают настолько глубоко в кожу, чтобы вызвать какие-либо значительные изменения в вашем теле.

Кстати, все же нашлись девушки, которые попробовали сомнительный метод, и вот, что они говорят:

"Как дура несколько вечеров подряд втирала пасту себе в грудь, пока мой парень меня не остановил",

"Когда у тебя обвисшая грудь, ты пойдешь на все что угодно, чтобы подтянуть ее. Поверьте мне! Вы спросите, почему бы просто не сделать операцию? Я очень боюсь уколов, крови, скальпелей…".