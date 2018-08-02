3 секрета красоты Сары Джессики Паркер 

Во время своего визита в Москву и Санкт-Петербург актриса то и дело выкладывала
в инстаграм красноречивые признания в любви нашей стране: позировала на фоне желтой «Волги» (с хэштегом #жигули), мучительно выбирала между «Аленкой» и «Бабаевским» и отвешивала комплименты главному светскому визажисту столицы Алексею Молчанову — так что в макияже она точно разбирается. Ее любимое средство — тени Caviar Stick Eye Colour от Laura Mercier.
Ароматы актриса предпочитает исключительно собственного авторства. Одна из последних новинок марки SJP — композиция Stash c нотами березы и гаитянского ветивера.
Вы будете шокированы, но Паркер не использует крем для зоны вокруг глаз. «Просто однажды мне кто-то сказал, что это чепуха — никакие морщины не разглаживает, кожу не увлажяняет. Ну, я и забила», — все-таки как ни крути, а лучшего чувства юмора, чем у Сары Джессики, в Голливуде днем с огнем не сыщешь.