3 секрета красоты Сары Джессики Паркер

Во время своего визита в Москву и Санкт-Петербург актриса то и дело выкладывала

в инстаграм красноречивые признания в любви нашей стране: позировала на фоне желтой «Волги» (с хэштегом #жигули), мучительно выбирала между «Аленкой» и «Бабаевским» и отвешивала комплименты главному светскому визажисту столицы Алексею Молчанову — так что в макияже она точно разбирается. Ее любимое средство — тени Caviar Stick Eye Colour от Laura Mercier.

Ароматы актриса предпочитает исключительно собственного авторства. Одна из последних новинок марки SJP — композиция Stash c нотами березы и гаитянского ветивера.