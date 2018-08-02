Не верим: звезды, которые утверждают, что не кололи ботокс

Актриса активно пропагандирует отказ от пластических операций и вообще любых инвазивных вмешательств в борьбе за красоту и молодость кожи. Звезда утверждает, что никогда даже не пробовала ботокс и другие уколы красоты! А вот специалисты говорят об обратном: блестящий лоб без мимики и брови вразлет доказывают, что Стрип лукавит и регулярно делает инъекции ботулотоксина.

Австралийская актриса призналась, что делала инъекции ботокса лишь однажды — и результат ее не впечатлил. Однако опытный косметолог сразу скажет, что Кидман не просто до сих пор делает уколы красоты, но и злоупотребляет ими. Это видно по абсолютно гладкому лбу и отсутствию морщинок даже при улыбке.

В 2015 году Ума Турман явилась на премьеру фильма «Пощечина» — и поразила фотографов и поклонников своим новым лицом. Позже муза Квентина Тарантино объяснила свой непривычный облик тем, что делала для выхода в свет необычный макияж, который оказался неудачным, однако эксперты отметили, что внешность актрисы изменилась в том числе из-за большого количества ботокса, который звезде вкололи в область лба. Линдси Лохан

Некогда милую актрису еще в 2011 году стали подозревать в активном использовании филлеров и ботокса. Хотя сама Линдси категорически отвергала слухи о любых вмешательствах во внешность и объясняла, что лицо стало одутловатым после злоупотребления алкоголем и запрещенными препаратами. Не слишком здоровый образ жизни, по мнению знаменитого голливудского пластического хирурга Гарта Фишера, все же не мог в такой мере повлиять на внешность. Всему виной чрезмерное использование ботокса и филлеров!

Меган Фокс — одна из немногих актрис, которая не стесняется признаваться в том, что ложилась под нож пластического хирурга. Однако звезда не рассказывает, что использует инъекции ботулотоксина для поддержания молодости кожи. Фокс даже сняла видео, опровергающее, что она делала уколы красоты. Но все зря! Внешность, а точнее гладкий лоб и сместившиеся брови говорят об обратном!

Карла Бруни

Супруга экс-президента Франции и в прошлом супермодель активно старается сохранить молодость и часто прибегает к услугам косметологов и их волшебным уколам красоты. Даже слишком часто! По мнению экспертов, Карла перестаралась с инъекциями ботокса, и теперь ее лицо выглядит иначе, чем на старых снимках. Сама Бруни утверждает, что ее несколько опухшее лицо — результат недосыпов и заботы о ребенке, а никак не злоупотребления ботоксом.

Рене Зеллвегер

Актриса, которая полюбилась поклонникам благодаря роли в фильме «Дневник Бриджит Джонс», пару лет назад появилась на публике с совершенно другой внешностью. Фанаты сразу заподозрили, что Рене сделала пластическую операцию, которая полностью лишила ее характерной миловидности. Кроме того, многие отметили, что кожа у Зеллвегер для ее возраста стала слишком гладкой, а значит, звезда неоднократно делала инъекции ботокса. Однако актриса категорически отмела все домыслы о пластике и уколах красоты. А свое преображение объяснила тем, что просто стала следить за здоровьем и обрела наконец счастье и гармонию. Но ведь такое невозможно! Узнайте больше секретов звезд:

Звезды с неудачными бровями: без слез не взглянешь! Молодые звезды, которые растеряли шарм и красоту Ужасный маникюр звезд: жуткий дизайн и облупившийся лак