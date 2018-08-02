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Кейт Босуорт, Мила Кунис, Деми Мур и другие звезды с разноцветными глазами
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Кейт Босуорт, Мила Кунис, Деми Мур и другие звезды с разноцветными глазами 

Grazia 24 минуты назад
Фото: Grazia
Кейт Босуорт
Кейт, наверное, самая известная из всех знаменитостей с гетерохромией. Один глаз у нее голубой, а другой — голубо-карий. И это поразительно гармонично сочетается со светлыми волосами и фарфоровой кожей.
Мила Кунис
У Милы от природы темная радужка, поэтому разница в оттенках не так сильно бросается. Хотя, если приглядеться, то становится очевидно, что один глаз у девушки зеленый, а другой — светло-карий.
Мила Йовович
У Милы один глаз светло-зеленый, а другой — насыщенно зеленый с капелькой коричневого. Согласитесь, в таких глазах можно утонуть.
Сара МакДэниэл
Сара родилась с гетерохромией: правый глаз желто-коричневый, а левый — голубой. Кстати, модель считает, что именно эта особенность сделала ее популярной. Как знать, но что-то магическое у нее во взгляде точно есть.
Элис Ив
Эта британская модель тоже обладательница разноцветных глаз: один голубой, а другой — зеленый. И кто скажет, что это некрасиво?!
Деми Мур
Если вы все это время думали, что у Деми карие глаза, то должны вас огорчить: левый у нее чуть светлее и зеленее.
Элизабет Беркли
Эта актриса известна по главной роли в фильме «Шоу герлз», но там мы больше обращали внимание на ее идеальное тело. А ведь глаза Элизабет разные: один зеленый, а другой — зелено-карий. Это одно из самых распространенных сочетаний, которое очень эффектно смотрится.
Фото: Getty images Russia
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