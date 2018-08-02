Кейт Босуорт, Мила Кунис, Деми Мур и другие звезды с разноцветными глазами

Кейт, наверное, самая известная из всех знаменитостей с гетерохромией. Один глаз у нее голубой, а другой — голубо-карий. И это поразительно гармонично сочетается со светлыми волосами и фарфоровой кожей.

У Милы от природы темная радужка, поэтому разница в оттенках не так сильно бросается. Хотя, если приглядеться, то становится очевидно, что один глаз у девушки зеленый, а другой — светло-карий.

У Милы один глаз светло-зеленый, а другой — насыщенно зеленый с капелькой коричневого. Согласитесь, в таких глазах можно утонуть.

Сара МакДэниэл

Сара родилась с гетерохромией: правый глаз желто-коричневый, а левый — голубой. Кстати, модель считает, что именно эта особенность сделала ее популярной. Как знать, но что-то магическое у нее во взгляде точно есть.

Эта британская модель тоже обладательница разноцветных глаз: один голубой, а другой — зеленый. И кто скажет, что это некрасиво?!

Если вы все это время думали, что у Деми карие глаза, то должны вас огорчить: левый у нее чуть светлее и зеленее.

Эта актриса известна по главной роли в фильме «Шоу герлз», но там мы больше обращали внимание на ее идеальное тело. А ведь глаза Элизабет разные: один зеленый, а другой — зелено-карий. Это одно из самых распространенных сочетаний, которое очень эффектно смотрится.

Фото: Getty images Russia