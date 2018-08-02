Крепкая база: 3 проверенных увлажняющих крема на лето

Hydra-Essentiel, Clarins

Крем Hydra-Essentiel запускает естественные механизмы увлажнения кожи и стимулирует природный синтез удерживающих воду молекул даже в самых глубоких слоях. Во всех процессах главную роль играет экстракт каланхоэ: во время одной из поездок на Мадагаскар этноботаник марки Жан-Пьер Николя заметил, что вне зависимости от погодных условий листья растения всегда наполнены влагой. Это и стало отправной точкой для исследований.

Hydralife, Dior

Глубоко увлажняющий крем-сорбе Dior Hydralife Hydration Rescue с экстрактами мальвы и ромашки отлично работает и как ежедневный уход, и как sos-средство. в последнем случае просто нанесите его толстым слоем на ночь.

Aqua Réotier, L'Occitane

L'Occitane держатся корней: в коллекции Aqua Réotier используется обогащенная кальцием вода из прованского источника Реотье. Увлажняющая эссенция просто идеальна для сухой кожи и, кроме того, служит отличной базой под макияж.