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Штукатурке — бой: 3 пудры, не создающие эффекта маски
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Штукатурке — бой: 3 пудры, не создающие эффекта маски 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Nude Fusion Powder, Giorgio Armani
Линду Кантелло бьютиголики любят за максимальную честность и отсутствие привычной для индустрии склонности к преувеличениям. И уж если международный визажист Giorgio Armani говорит о том, что пудра Neo Nude Fusion Powder может заменить тональное средство, это действительно так. «Все гениальное просто: в составе новинки нет ни грамма воды, — объясняет Линда. — Однако при контакте с влагой, содержащейся в коже, порошкообразная текстура превращается в жидкую. Результат — безукоризненное покрытие без комочков». Если же «фантомные боли» все-таки не дают вам полностью отказаться от привычной основы, используйте пудру как обычно.
Sheer Pressed Powder, La Mer  Sheer Pressed Powder ничем не выдает своего присутствия, но при этом справляется с огромным количеством задач: улучшает цвет лица, скрывает недостатки, да еще и ухаживает за кожей. Последнее возможно благодаря культовому для марки концентрату Miracle Broth: в его основе — известные своими антиоксидантными свойствами бурые водоросли. Разумеется, пудра даже в теории не может проникнуть глубже рогового слоя. И тем не менее этого достаточно, чтобы уменьшить видимость морщин и сузить поры.
Compact-Expert Dual Powder, By Terry
Великая (но совсем не ужасная) Терри де Гинзбург уже несколько десятков лет создает продукты, которые в момент становятся культовыми: тот же хайлайтер Touche Eclat — ее талантливых рук дело. Пудра Compact-Expert Dual Powder обеспечивает коже здоровое сияние, скрывает недостатки, придает легкий оттенок загара… Нам продолжать?
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