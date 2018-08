Рената Литвинова, Светлана Устинова и другие знаменитые женщины о любимых ароматах 

Как друг дома Dior выбрала «свой аромат» в линейке MCD , состоящей из 22 ароматов! Я всегда вношу свои правила — вне правил — и обожаю смешивать запахи!) Ароматы можно приобрести в ГУМе в @articoli_ru @bosco_di_ciliegi #maisonchristiandior #mcdrussia @diorparfums #ренаталитвинова #renatalitvinova A post shared by Renata (@renatalitvinovaofficiall) on Jul 19, 2018 at 2:11am PDT Аромат для меня— обещание счастья, настроение и, конечно, память. Он погружает меня мир, о котором мечтаю, в котором было хорошо или в котором все будет, как я хочу. Как друг бренда #dior, я выбрала свой аромат из 22 восхитительных в новой линии #MaisonChristianDior — Rose Gypsy. Здесь мы совпали с месье Диором, чьим любимым цветком была Гранвильская роза. Обожаю кустовые розы и древесные, обожаю срезать их на рассвете, когда они еще покрыты росой, несущий их конденсированный аромат. Но это #КогдаМойСекаторСоМной. А когда нет, у меня теперь есть #RoseGypsy. #mcdrussia @diorparfums —————————————————————————— Рада не только принять участие в международном проекте по запуску #MaisonChristianDior в качестве друга бренда, но и что моя креативная команда #pkconnection выступила сценаристами и осуществила продакшн и запуск этой компании совместо с @diorparfums. Для нас огромная честь и челлендж и много бессонных ночей. Спасибо @marina___dior, @khokhlova_ka и @i_assekritova! Спасибо @shtokolova_katya и @stychinskaya и всей продакш группе. Сегодня уже вышли ролики с @renatalitvinovaofficiall и @georgievas. На днях к ним присоединяются @natalyosmann @svetaustinova @mashavoguerussia @ksenia_tatler @steshamalikova (в сториз— сториз, как это было) A post shared by Polina Kitsenko (@polinakitsenko) on Jul 19, 2018 at 3:11am PDT Для меня аромат парфюма это часть воспоминаний о человеке, он может быть, легким, сладким, терпким, резким… Я очень внимательно отношусь к таким воспоминанием, столько всего понять можно потом…)) В рамках международного запуска линии ароматов Maison Christian Dior я как друг дома Dior в России выбрала «свой аромат» в линейке MCD, состоящей из 22 ароматов. #maisonchristiandior #mcdrussia @diorparfums A post shared by georgievas (@georgievas) on Jul 19, 2018 at 2:22am PDT В честь нашей давней дружбы с домом Dior, приняла участие в проекте #maisonchristiandior и рассказала о том, как я чувствую ароматы! #mcdrussia @diorparfums @dior Production by #PKConnection A post shared by Sveta Ustinova (@svetaustinova) on Jul 20, 2018 at 8:12am PDT What if every city has its own aroma? When I smell to any aroma, it takes me to one or another city, which I have warm memories with. New aroma Rose Gipsy by Dior I associate with my favorite city — Paris. It’s light aroma of love, tenderness and sweet kiss. I like to take aromas on the postcards from different countries, in order to feel and remember trips as long as possible. #maisonchristiandior #mcdrussia @diorparfums @dior Production by #pkconnection А что, если у каждого города есть свой аромат? Когда я слушаю какой-либо аромат, он переносит меня в той или иной город, с которым у меня связаны самые теплые воспоминания. Новый аромат Rose Gipsy от дома Dior ассоциируется у меня с любимым городом — Парижем. Это легкий аромат влюбленности, нежности и сладкого поцелуя. Я очень люблю наносить ароматы на открытки из разных стран, чтобы как можно дольше чувствовать и вспоминать это путешествие. A post shared by Nataly Osmann (@natalyosmann) on Jul 24, 2018 at 5:41am PDT