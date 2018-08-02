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Какие средства звезды взяли бы с собой на необитаемый остров?
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Какие средства звезды взяли бы с собой на необитаемый остров? 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Кристина Хендрикс
"Однозначно хороший увлажняющий крем! Я с юности ненавижу ощущение стянутой кожи. Уже много лет пользуюсь Olay Regenerist и очень довольна. И да, надеюсь, на острове найдется минимум два литра пресной воды в день?"
Дрю Бэрримор
"Беру с собой консилер! Однозначно! Потому что у меня постоянно появляются какие-то прыщики, воспаления… Да и синяки под глазами у меня, мягко скажем, внушительные. Про марку можете не спрашивать — у меня ведь есть своя собственная, Flower. Отличную палетку консилеров мы продаем всего за 14 баксов!".
Карли Клосс
"Нужно делать ставку на варианты два-в-одном. так что точно возьму с собой L’Oreal Paris Advanced Suncare Silky Sheer BB Face Lotion SPF 50+ — это и защита от солнца, и тональное средство в одном флаконе".
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