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Студентка стала моделью несмотря на болезнь кожи
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Студентка стала моделью несмотря на болезнь кожи 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
Несмотря на тяжелую болезнь кожи, студентка университета Сент-Эндрюсского университета в Шотландии снялась в рекламе нижнего белья и приняла участие в модном показе. Об этом сообщает издание Metro.
19-летняя Люси Билл-Лот (Lucy Beall-Lot) страдает рецессивным дистрофическим буллезным эпидермолизом. Врожденная болезнь делает ее кожу чрезвычайно чувствительной и легко ранимой. Даже незначительные воздействия приводят к образованию пузырей и эрозий. Чтобы избежать повреждений, руки и ноги приходится бинтовать. Появляющиеся волдыри необходимо тщательно обрабатывать, в противном случае они превратятся в незаживающие раны.
Девушка утверждает, что слышала немало обидных комментариев в свой адрес.
«Один мой бывший говорил, что я никогда его не привлекала из-за кожи. Это было очень бестактно, — говорит она. — Когда мне предложили поучаствовать в съемках для рекламы белья, сразу вспомнились его высказывания о том, что я "никогда не буду привлекательной"».
По словам девушки, она надеется, что ее фото помогут изменить отношение к людям, которые борются с подобными болезнями. «Было здорово увидеть, что люди не показывают на меня пальцами и не смеются, а аплодируют, — говорит она. — Никогда не думала, что это возможно».
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Женский форум
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