7 признаков того, что вы выглядите неухоженной

Быть ухоженной намного важнее, чем уметь круто краситься или стильно сочетать вещи. Слышала фразу «дьявол в деталях»? Когда дело касается внешнего вида девушки, она актуальна как никогда! Ведь именно мелкие детали способны сделать самый простой образ неповторимым или же, наоборот, безнадежно его испортить.

Неважно, сколько брендовых сумочек в твоем гардеробе, если ты выглядишь неухоженной! Мы составили список ошибок, которые испортят любой образ.

Чрезмерная маскировка недостатков кожи

«Чем больше тонального крема я нанесу на прыщ, тем незаметнее он будет. А еще пудрой сверху «заштукатурю», чтобы наверняка». Не хочется тебя расстраивать, но после такой «тяжелой артиллерии» твой прыщик станет еще более заметным, чем до всех манипуляций. Стоит ли говорить, что подобное «решение» проблемы совершенно неэффективно? Да к тому же выглядит, мягко говоря, не очень.

Неправильный оттенок тонального крема

Ты выбираешь слишком светлый или, наоборот, слишком темный тональный крем. В итоге цвет твоего лица сильно контрастирует с шеей, а ты выглядишь нелепо. Чтобы правильно подобрать тональную основу, возьми на пробу три оттенка: один на тон светлее, второй — такой, какой кажется идеальным тебе, третий — на тон темнее. Нанеси вдоль линии подбородка все три варианта и выбирай тот оттенок, который будет совпадать с цветом твоей шеи.

Блестящая кожа и «уплывший» макияж

Смазанные стрелки, осыпавшаяся тушь, размазанная помада — все эти мелочи смотрятся ужасно неряшливо. Но ведь утром твой макияж был безупречен? Скорее всего, дело в слишком жирной коже. Решить проблему радикально — непросто, а вот избежать подобных неприятностей — легко! Всегда пользуйся базой под макияж и носи с собой матирующие салфетки, которые в случае чего помогут быстро привести ситуацию в порядок.

Потрескавшиеся губы

Красишь обветренные или потрескавшиеся губы яркой помадой и думаешь, что она «спрячет» проблему? Скорее, наоборот, подчеркнет! Оставь цветные помады до полного выздоровления губ, а вместо них используй питательные бальзамы или «гигиенички». А если губы сильно шелушатся, попробуй воспользоваться скрабом и специальным питательным маслом.

Облезший или отросший маникюр

Отросший на полсантиметра гель-лак, облупившийся цвет, ногти разной длины — неухоженные руки не только портят, но и «дешевят» твой образ. Поверь, прозрачное покрытие или даже полное его отсутствие будет смотреться лучше, чем все вышеперечисленное! Нет времени на маникюр в салоне? Просто обработай кутикулу, убери заусенцы и подпили ноготки под одну длину.

Отросшие корни и секущиеся кончики

Отросшие корни волос (неважно, светлые они или темные) — это некрасиво. Если уж ты решила кардинально изменить цвет волос, будь добра, подкрашивай корни раз в три недели. То же самое касается и длины волос. Даже если ты изо всех сил стараешься отрастить длинные волосы после стрижки, раз в два-три месяца подстригай кончики. Пушащиеся, да к тому же посеченные концы волос смотрятся неряшливо.

Желтые зубы

Нет, мы не призываем тебя срочно записаться на дорогостоящую процедуру отбеливания зубов! Но вот профессиональная чистка от налета и зубного камня в такой ситуации точно не повредит. Не будем вспоминать о вреде сигарет, кофе, чая и других красящих зубы напитков, ты и сама все прекрасно знаешь.