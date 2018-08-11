Ещё
Как все-таки правильно наносить консилер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как все-таки правильно наносить консилер 

Harper’s Bazaar 11 августа 2018
Мы умеем делать крутейшие smoky eyes, визуально увеличивать губы до стандарта Джоли и даже рисовать безукоризненные стрелки (о’кей, не всегда, но пару раз в месяц стабильно). Но даже страшно представить, сколько ошибок совершает каждая из нас, когда использует самое что ни на есть базовое средство — консилер.
«Нет, серьезно, вы просто замазываете темные круги и думаете, что таким образом замаскируете последствия бессонных ночей?»
— в один голос возмущаются визажисты. Отвечать на этот вопрос необязательно, а вот запомнить пару простых правил необходимо.
Во-первых, наносите консилер треугольником, нарисуйте его под каждым глазом, а потом растушуйте. Это позволит добиться максимально естественного результата. Во-вторых, не доверяйте собственным пальцам — лучше возьмите плоскую кисть. Ну и, наконец, не забудьте закрепить результат прозрачной рассыпчатой пудрой — с ней эффект безмятежного восьмичасового сна стойко продержится весь день.
Harper’s Bazaar: последние новости
Приталенный жакет — то, что нужно девушкам с формами, в том числе Бейонсе Выбор редакции: 3 антиэйдж-средства, которые действительно работают Скулы выше, нос тоньше: пластические хирурги бьют тревогу из-за Instagram
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач‐диетолог рассказала о вреде колбасы25
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки124
Что скрывает Пугачева?8
Некрасивые супруги знаменитых мужчин17
Фото Высоцкой в прозрачных шортах стало сенсацией37
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
01:00
Киркоров показал горячее фото с Бузовой
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:42
Близкие поставили крест на замужестве Ротару
Звёзды
02:17
Психиатр: Анджелина Джоли больна дисморфоманией
Звёзды
03:45
Матильда Шнурова закрутила роман с банкиром?
Звёзды Шоу-бизнес
04:55
Почему мужчина не выбрал вас
Любовь
00:40
Проклятие Кардашьян: как сестры губят своих мужчин
Звёзды
14:42
Ошибки на кухне, которые провоцируют болезни
Здоровье
00:46
Как все-таки правильно наносить консилер
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение