Как все-таки правильно наносить консилер 

Мы умеем делать крутейшие smoky eyes, визуально увеличивать губы до стандарта Джоли и даже рисовать безукоризненные стрелки (о’кей, не всегда, но пару раз в месяц стабильно). Но даже страшно представить, сколько ошибок совершает каждая из нас, когда использует самое что ни на есть базовое средство — консилер.
«Нет, серьезно, вы просто замазываете темные круги и думаете, что таким образом замаскируете последствия бессонных ночей?»
— в один голос возмущаются визажисты. Отвечать на этот вопрос необязательно, а вот запомнить пару простых правил необходимо.
Во-первых, наносите консилер треугольником, нарисуйте его под каждым глазом, а потом растушуйте. Это позволит добиться максимально естественного результата. Во-вторых, не доверяйте собственным пальцам — лучше возьмите плоскую кисть. Ну и, наконец, не забудьте закрепить результат прозрачной рассыпчатой пудрой — с ней эффект безмятежного восьмичасового сна стойко продержится весь день.