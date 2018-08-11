Как все-таки правильно наносить консилер

Мы умеем делать крутейшие smoky eyes, визуально увеличивать губы до стандарта Джоли и даже рисовать безукоризненные стрелки (о’кей, не всегда, но пару раз в месяц стабильно). Но даже страшно представить, сколько ошибок совершает каждая из нас, когда использует самое что ни на есть базовое средство — консилер.

«Нет, серьезно, вы просто замазываете темные круги и думаете, что таким образом замаскируете последствия бессонных ночей?»

— в один голос возмущаются визажисты. Отвечать на этот вопрос необязательно, а вот запомнить пару простых правил необходимо.