Как подобрать идеальную свадебную прическу

В жизни каждой девушки наступает тот самый день Х, когда она выходит замуж. И ответственным заданием становится не только выбор сногсшибательного платья и удобной пары туфель, но и создание свадебной прически. Редакция WMJ.ru разузнала у стилиста Елены Султановой, как не ошибиться с выбором свадебной укладки и стать самой прекрасной виновницей торжества.

Прическа всегда должна сочетаться с платьем

Во-первых, при выборе прически стоит обратить внимание на само платье. Какое оно? Воздушное или более строгое, откровенное или закрытое?

Во-вторых, есть ли фата и планируется ли использовать украшение в волосы? И в-третьих, стоит учесть длину и густоту волос и пожелания виновницы торжества. Если отталкиваться от этих параметров, то можно сузить круг возможных вариантов. Например, если платье имеет сложный крой и расшито кружевом и камнями, то прическа должна быть более простая и лаконичная, без сложных деталей и плетений.

Если подразумевается фата, то нужно предусмотреть ее местоположение и крепко зафиксировать, при этом не испортить форму прически и заставить аксессуар продержаться максимально долго. В этом случае выбирать воздушную прическу не стоит, так как фата придавит ее и скроет всю красоту.

Флористика

Один из самых популярных трендов лета — это использование живых или искусственных цветов вместо аксессуаров для волос. Лучше всего отдавать предпочтение искусственным цветам, ведь в течение всего дня они прекрасно продержатся в прическе и не завянут. Украшать цветами можно пучки, ниспадающие локоны или даже ободки, как это сделала бывший «ангел» Victoria’s Secret Миранда Керр

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Если вы все же решились украсить свои волосы флористическим дизайном, тогда не стоит отдавать предпочтение жестким аксессуарам с цветами из железа, серебра или золота, обильно посыпанным стразами. Иначе рискуете вместо образа нежной невесты из Прованса получить вульгарный перенасыщенный look. Запомните: цветы должны гармонировать с вашим оттенком волос.

Лаконичность Меган Маркл

После отгремевшей в мае свадьбы Меган Маркл и принца Великобритании Гарри весь мир охватила повальная эпидемия одержимости утонченным и лаконичным образом новоявленной герцогини Сассекской. Волосы Меган были аккуратно собраны в низкий пучок.

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Незатейливая прическа невесты выглядела бы невзрачно в сочетании с лаконичным платьем от Givenchy, если бы не диадема бандо, удерживающая фату. Бриллиантовая диадема Марии Текской была одолжена Меган для праздничного выхода. Конечно, о такой красоте обычные девушки могут только мечтать и видеть в своих снах, но даже без тиары прическа герцогини выглядела очень утонченно и сдержанно.

Перед тем как отправиться в свадебное путешествие в новом платье, стилисты невесты выпустили пару прядей из укладки, придав ей напускной небрежности.

Когда своих волос не хватает

Не все девушки обладают пышной «гривой», а в особенный день так хочется иметь длинные и красивые локоны. В таком случае можно использовать накладные трессы. Они с легкостью придадут недостающий объем тонким волосам и прибавят длину, если они короткие. Использование накладных прядей облегчает работу стилисту и открывает множество новых вариантов укладок.