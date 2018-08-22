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Как выглядели доисторические красотки
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Как выглядели доисторические красотки 

Рамблер 8 часов назад
Исторические фильмы о древних временах демонстрируют нам, как выглядели наши предки. Но действительно ли женщины обладали такими фигурами, чертами лица, волосами, как показывают киношники? Учёные с помощью реконструкции готовы доказать, что и в древности были свои красавицы.
1. В лондонском районе Спиталфилдс археологи в 1999 году нашли древнее кладбище и извлекли из каменного саркофага женщину, возраст которой оценили в 350 000 лет.
2. Черты лица тайки, которую похоронили примерно 13 000 назад, восстановили специалисты, используя останки девушки, найденные на территории страны.
3. Жительницу Шотландии 18 века показали археологи. Её лицо также было реконструировано.
4. Женщина возрастом 52 000 лет, проживавшая на территории нынешней Франции, и по современным меркам выглядит привлекательно.
5. 25-летняя египтянка Меритамун намного пережила современников. Её тело мумифицировали примерно 2 000 лет назад, а позднее мумию переправили в Англию. В 2016 году голову египтянки обнаружил в запасниках музея археолог. Он провёл реконструкцию черт лица, и древняя красотка смогла взглянуть на сегодняшний мир.
Женский форум2
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