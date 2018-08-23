Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети 

Пожалуй, теперь мы знаем как выглядит самый странный дизайн ногтей на все время существования индустрии красоты.
Итак, маникюр в виде ступни: скажем "да" или "ерунда"? Таким вопросом задаются авторы идеи на просторах Инстаграма.
@nail_sunny
В Сети высказывают "за" и "против" странного дизайна.
Иу, срочно прекратите!
— негодует одна из подписчиц.
Эти ногти пугают меня!
— прокомментировала другая.
Но с такими ногтями ведь ужасно неудобно? Однозначно "ерунда"!
— подытожила еще одна подписчица.
Но были и комментаторы, которые оценили юмор создателей дизайна (ведь правда, что мастер же не серьезно?!).
Вряд ли такой дизайн допустимо выбирать на каждый день, но для тематической вечеринки или хэллоуин-пати такой маникюр будет пользоваться невообразимой популярностью.
А вы бы сделали себе такой?