Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети

Пожалуй, теперь мы знаем как выглядит самый странный дизайн ногтей на все время существования индустрии красоты.

Итак, маникюр в виде ступни: скажем "да" или "ерунда"? Таким вопросом задаются авторы идеи на просторах Инстаграма.

@nail_sunny

В Сети высказывают "за" и "против" странного дизайна.

Иу, срочно прекратите!

— негодует одна из подписчиц.

Эти ногти пугают меня!

— прокомментировала другая.

Но с такими ногтями ведь ужасно неудобно? Однозначно "ерунда"!

— подытожила еще одна подписчица.

Но были и комментаторы, которые оценили юмор создателей дизайна (ведь правда, что мастер же не серьезно?!).

Вряд ли такой дизайн допустимо выбирать на каждый день, но для тематической вечеринки или хэллоуин-пати такой маникюр будет пользоваться невообразимой популярностью.

А вы бы сделали себе такой?