«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса

Те годы не случайно называют лихими. Самые красивые девушки связались с бандитами и лишились жизни.

Светлана Котова

Девушка не работала в главном модельном агентстве тех лет — Red Stars, а в 1996 году решила побороться за победу в конкурсе "Мисс Россия". Светлана дошла до финала, и хотя корона досталась другой, ее заметили. Посыпались предложения по работе, появилось много новых планов, коллег, друзей, тусовок.

Так, незадолго до нового 1997 года в одном из столичных клубов она познакомилась с Александром Солоником, которого прозвали Сашей Македонским за умение стрелять с двух рук, по-македонски. Он был очень метким стрелком и считался киллером №1 в стране. Знающие люди говорят, что вообще-то с двух рук он не стрелял, просто однажды попробовал, а прозвище приклеилось.

Отношения развивались стремительно, и месяц спустя Света вместе с Солоником поехала в Грецию, где он арендовал виллу. Оттуда девушка каждый день звонила маме, рассказывала, что поедет в Италию на еще один конкурс. Но однажды позвонить забыла. Не дождалась мама звонка и на следующий день.

Тем временем в Греции нашли тело задушенного Александра Солоника, его быстро опознали и похоронили на одном из греческих кладбищ. Девушка бесследно исчезла.

Спустя три месяца один из местных жителей гулял с собакой в ближайшем лесу. Собака начала настойчиво копать под деревом, к делу подключились и люди, которые докопались до чемодана. В чемодане нашли останки Светланы Котовой. Девушку, ставшую свидетельницей преступления, убили, расчленили и вывезли в том же чемодане, с которым она собиралась в Италию.

Александра Петрова

Девушка стала победительницей конкурса "Мисс Россия" в том же самом 1996 году.

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