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Строгие правила для помощников звезд
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Строгие правила для помощников звезд 

Рамблер 2 часа назад
Актёры, дефилирующие по красным дорожкам, кажется совершенными: они идеально одеты и причёсаны, они прекрасно двигаются и всегда останавливаются в подходящих для фото местах. Но знаете ли вы, что за всем этим стоит работа ассистентов? Вот лишь несколько правил, которым должны следовать помощники знаменитостей.
1. Звезде в любой момент может понадобиться всё, что угодно, но появиться на красной дорожке с объёмной сумкой просто невозможно. Именно поэтому ассистенты тащат с собой пакеты с едой, гаджетами, швейными и косметическим принадлежностями, аксессуарами и даже детскими игрушками.
2. Любая знаменитость хочет, чтобы помощник понимал её с полуслова. По этой причине ассистент должен идеально знать своего патрона до мелочей. Если звезда востребована, и журналист подходят к ней толпами, то помощник должен фильтровать поток корреспондентов и следить, чтобы знаменитость не уставала от общения. Если же клиент — человек не особо популярный, то мероприятие, где его игнорируют, ему быстро наскучит, и этот момент помощник не должен пропустить.
3. Наряды знаменитостей, в которых они появляются на красных дорожка, выглядят порой нелепо и громоздко. Ходить в них без помощи бывает затруднительно, и тут помощник незаменим.
Женский форум
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