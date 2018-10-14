Фанаты делают пластику, чтобы походить на звезд

Фанаты знаменитостей готовы на многое ради кумиров и во всём подражают им. А некоторые заходят ещё дальше и делают пластические операции, чтобы походить на любимца не только нарядами, макияжем и причёской, но и внешностью.

1. Джеймс Парк , фанат Ким Кардашьян . Британский визажист не может и дня прожить, не полюбовавшись не теледиву Ким. Но фото и видео с ней ему мало, он уже потратил 150 000 долларов на многочисленные пластические операции, чтобы стать похожим на неё. Мужчина признаётся, что такая красота осложнила его жизнь, но не намерен останавливаться.

2. Джек Джонсон , фанат Дэвида Бекхэма . Безработный мужчина боготворит футболиста. Уже 26 000 долларов, в том числе выплачиваемое государством пособие по безработице, ушли пластическим хирургам, хотя говорить о сходстве между Джонсоном и Бекхэмом явно преждевременно.