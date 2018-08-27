Почему появляются синяки под глазами

Темные круги под глазами — извечная проблема всех девушек, с которой все борются консилерами и списывают на недостаток сна. Редакция WMJ.ru нашла еще немало причин, из-за которых мучают синяки под глазами. О семи главных из них читайте в нашем материале!

Генетика

Конечно, обвинять своих родителей в синяках под глазами на первый взгляд глупо, но все-таки есть в этой мысли рациональное зерно. Генетика играет определенную роль в появлении темных кругов под глазами. Люди с темным или оливковым оттенком кожи, в частности со средиземноморскими или ближневосточными корнями, могут иметь более высокую концентрацию пигмента (меланина) под глазами, что приводит к залеганию теней. В этом случае спасти обладателей смуглой кожи могут только консилеры. Конечно, в России это не самая распространенная причина, поэтому идем дальше.

Неправильная поза для сна

Правильный сон играет первоочередную роль в борьбе с темными кругами под глазами. Под словосочетанием «правильный сон» мы имеем в виду не только необходимые для восстановления 8 часов сна, но и правильную позу. Темные круги — это сеточка из кровеносных сосудов, которые просвечивают через тонкую кожу нижнего века. Как бы странно это ни прозвучало, но во время сна венозная кровь собирается под глазами, из-за чего темные круги только становятся более заметны. Сон в неправильном положении, например на животе, только усугубляет проблему синяков и отеков, потому что под действием гравитации кровь и вода скапливаются под глазами.

Прежде чем позволить этому факту стать причиной отказа ото сна, вспомните, что нездоровый сон не менее опасен для красоты. Недостаток сна просто приведет к расширению кровеносных сосудов под глазами и усилит интенсивность темных кругов. Синяки чаще всего появляются, когда вы мало спите, потому что сон — единственное время, когда тело переходит в режим усиленной регенерации и восстанавливает все запасы, потраченные за день.

Семь часов ночного сна — минимальная норма, которую стоит соблюдать, чтобы просыпаться наутро с сияющей здоровьем и молодостью кожей и не ходить целый день как зомби. На наш взгляд, треть суток — не такая уж и большая плата за красоту.

Стиль жизни

И на этот раз мы не про здоровый сон говорим. Неправильная еда и вредные привычки влияют на появление синяков под глазами не меньше, чем количество времени, потраченное на ночной сон. Правильное питание может существенно улучшить цвет твоего лица. Так, к примеру, продукты, богатые витамином К (баклажаны, фасоль, виноград и огурцы), помогают снизить свертываемость крови и укрепить стенки капилляров, чтобы предотвратить мелкие кровоизлияния. Чем крепче стенки сосудов, тем менее заметны синяки. А вот курение, напротив, нарушает правильный кровоток, препятствует оксигенации (насыщению клеток кислородом) кожи и может сделать темные круги заметнее и темнее. Ни под каким консилером их тогда не спрячешь.

Сезонная аллергия

Теплый сезон — это отличное время для… появления темных кругов под глазами. Природа расцветает, а аллергики запасаются таблетками. Раздражение слизистой носа часто приводит к повышенному слезоотделению. Слезы из воздуха не появляются: глаза опухают из-за избыточной жидкости в этой зоне. Часто аллергию сопровождает синдром красных глаз: капилляры лопаются, а кровеносные сосуды вокруг глаз вздуваются — все это приводит к появлению синих кругов. Кроме того, из-за отечности прилегающие зоны визуально кажутся впалыми и желтоватыми, что свежести тоже не добавляет.

Решение можно найти в аптеке. Врачи рекомендуют принимать антигистаминные препараты (таблетки от аллергии) один или два раза в день во время цветения. Кроме этого, можно использовать увлажнитель воздуха, который будет успокаивать опухшие глаза и насыщать воздух влагой.

Как бы вы ни страдали от аллергии, держите руки подальше от глаз. Не трите их, иначе сделаете только хуже: агрессивные механические манипуляции могут повредить тонкие сосуды, усилить покраснение и круги под глазами.

Машина

Думаете, раз уже осень на дворе и никакого цветения в программе на холодный сезон не заявлено, то можно выдохнуть с облегчением? Как бы не так! Машина еще один неочевидный источник аллергенов. Ковровое покрытие и тканевая обивка в автомобиле содержат такое количество пылевых клещей, спор плесени и прочих прелестей, что без страха об этом и не расскажешь. Лучше всего поддерживать чистоту в машине постоянно, если не хотите заработать аллергию на пыль. Кстати, избегайте меховых чехлов для сидений и чехлов с длинным ворсом. Зачем самостоятельно заводить в своей машине еще один бесполезный пылесборник? Кожаные сиденья — лучший выбор для тех, кто склонен к аллергии. Грязные вентиляционные отверстия, фильтры в кондиционере и приборная панель — все это источники аллергенов в автомобиле, поэтому не забывайте о ежемесячной влажной уборке.

Простуда

С простудой ситуация примерно такая же, как и с аллергией. Все логично: болезнь мало кому добавляет красоты. Заложенность носа приводит к отеку области глаз, а это, в свою очередь, только делает темные круги более заметными. Кроме того, во время болезни нарушается сон и все силы уходят на восстановление общего здоровья организма и иммунитета, а никак не на борьбу с синяками под глазами.

Более того, лекарства тоже могут оказаться подлыми предателями. К примеру, сосудорасширяющие капли или лекарства, которые часто прописывают при простуде или от высокого давления, расширяют сосуды и усиливают кровоток по всему телу. Хотя они хорошо снижает давление, но расширенные сосуды под глазами превращают тебя в панду, а не в сияющую здоровьем красотку.

Агрессивное очищение кожи

Очищение — это крайне важный и необходимый этап в ежедневной бьюти-рутине. К сожалению, некоторые девушки излишне усердствуют и нещадно трут глаза ватным диском с мицеллярной водой, чем делают только хуже. Протирая глаза слишком часто и слишком агрессивно во время демакияжа, вы скорее повредите кровеносные сосуды и нежную кожу вокруг глаз. И тогда синяков под глазами не избежать.

Просто запомните, что беспощадно тереть глаза — это плохая идея. После демакияжа и умывания используйте увлажняющий крем, чтобы смягчить и успокоить кожу, а главное — предотвратить ее истончение.