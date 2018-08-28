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Угадайте, для чего нужны эти вещи: тест
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Угадайте, для чего нужны эти вещи: тест 

Рамблер 28 августа 2018
Фото: depositphotos.com
Индустрия красоты постоянно развивается, а косметические концерны придумывают все больше различных бьюти-устройств. Однако далеко не каждый сможет понять, для чего они предназначены. При взгляде на некоторые приборы, сложно понять, что ими можно сделать массаж, очистить поры или завить ресницы. Если честно, иногда вообще кажется, что эти штуки должны быть частью космического корабля. А ведь некоторые из них отлично помогают скорректировать несовершенства кожи и улучшить внешний вид.
Бывают и очень странные новые изобретения, которые обещают увеличить губы, выделить скулы, изменить форму лица, или убрать горбинку с носа. Правда не факт, что эти средства реально помогают. Особенно такими новинками славится азиатский рынок. Например, китайские магазины предлагают огромное количество приспособлений для поддержания красоты и молодости. Азиатки не только стараются заполучить белоснежную кожу, но и часто стремятся изменить разрез глаз. Именно поэтому порой на сайтах и в интернет-магазинах можно встретить совершенно неожиданные приборы.
Пройдите тест и попробуйте разобраться в этих странных устройствах для красоты. В любом случае, вы сможете открыть для себя что-то новое.
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