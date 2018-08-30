Беременные звезды, ступившие на красные дорожки

Для многих женщин беременность — это таинство. В период ожидания малыша они стремятся как можно меньше показываться на людях и отказываются от посещения пышных мероприятий. Но звёзды — это другое дело. Им необходимо присутствовать на церемониях и шоу, чтобы публика не забывала о них. Эти знаменитости появились на красных дорожках, будучи беременными, и произвели фурор.

1. Бейонсе ещё во время первой беременности пришла на церемонию вручения премий MTV в шикарном оранжевом платье, сразив критиков элегантностью.

2. Ким Кардашьян посетила «Оскар-2013», когда готовилась стать первой дочери. Ким выбрала простое белое платье, которое удачно смотрелось на фигуре. Его «фишкой» было глубокое декольте, акцентировавшее внимание на пышной груди будущей мамы.

3. Милла Йовович из числа женщин, которые между красотой и удобством выбирают второе. Во время обеих беременностей актриса выбирала либо обтягивающие платья, либо классические наряды.