57-летняя Тимошенко сверкнула пышной грудью на пробежке в Одессе

Юлию Тимошенко застали на утренней спортивной тренировке. Снимок появился в Сети и вызвал бурные обсуждения пользователей.

Для пробежки политик надела черную майку с очень глубоким декольте и такого же цвета спортивную шапку. Некоторые фолловеры Facebook не узнали Тимошенко без ее знаменитой косы и макияжа.

Фотографией на своей странице в Facebook поделилась журналистка Жанна Жукова. Девушка восхитилась прекрасной физической формой Тимошенко. «Бабушка Юля, говорите? Хочу выглядеть так же, когда мне будет 57», — написала автор поста.

Интернет-пользователи отреагировали на снимок неоднозначно. Некоторые принялись шутить, предложив президенту Украины Петру Порошенко сделать ответный ход. «Покажи в ответ пузо!», — написал один из юзеров. Другие посчитали, что политику негоже показываться в столь откровенном виде перед народом.

А третьи похвалили Тимошенко за прекрасный внешний вид. «Красивая! Спортивная! Всем показывает свой пример за здоровый образ жизни!», «Согласна: она классно выглядит. Всем бы так в 57», — прокомментировали в соцсети снимок.