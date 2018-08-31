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57-летняя Тимошенко сверкнула пышной грудью на пробежке в Одессе
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57-летняя Тимошенко сверкнула пышной грудью на пробежке в Одессе 

Дни.ру + ещё 2 26 минут назад
Фото: Дни.ру
Юлию Тимошенко застали на утренней спортивной тренировке. Снимок появился в Сети и вызвал бурные обсуждения пользователей.
Для пробежки политик надела черную майку с очень глубоким декольте и такого же цвета спортивную шапку. Некоторые фолловеры Facebook не узнали Тимошенко без ее знаменитой косы и макияжа.
Фотографией на своей странице в Facebook поделилась журналистка Жанна Жукова. Девушка восхитилась прекрасной физической формой Тимошенко. «Бабушка Юля, говорите? Хочу выглядеть так же, когда мне будет 57», — написала автор поста.
Интернет-пользователи отреагировали на снимок неоднозначно. Некоторые принялись шутить, предложив президенту Украины Петру Порошенко сделать ответный ход. «Покажи в ответ пузо!», — написал один из юзеров. Другие посчитали, что политику негоже показываться в столь откровенном виде перед народом.
А третьи похвалили Тимошенко за прекрасный внешний вид. «Красивая! Спортивная! Всем показывает свой пример за здоровый образ жизни!», «Согласна: она классно выглядит. Всем бы так в 57», — прокомментировали в соцсети снимок.
Напомним, ранее «оранжевая принцесса», выступая перед военными, принимавшими участие в боевых действиях в Донбассе, рассказала о своем плане по возвращению Крыма под контроль Киева. По ее словам, этого можно достичь с помощью «мощной украинской армии» и Будапештского меморандума. В свою очередь член Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков считает, что такие заявления Тимошенко связаны с предстоящими выборами президента Украины.
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