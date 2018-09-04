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Свадьба Кьяры Ферраньи: все, что вы должны знать
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Свадьба Кьяры Ферраньи: все, что вы должны знать 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Сколько лет пара вместе, где они сыграли свадьбу, каким был макияж невесты и еще 3 интересных факта о громком торжестве этого сезона.
Факт №1 — пара вместе уже 2 года
Кьяра и ее избранник, репер Fedez, начали встречаться в 2016 году. В мае 2017 года Fedez во время своего концерта сделал Кьяре предложение, на которое она ответила согласием. Но свадьбу пришлось отложить — Кьяра узнала, что беременна (подробности можно узнать здесь).
Факт №2 — перед свадьбой пара отправилась отдыхать
Подготовка к свадьбе отняла много сил и времени — за несколько месяцев до торжества пара вместе с сыном, малышом Леоном, отправилась на Сардинию (фото можно посмотреть по ссылке).
Факт №3 — молодожены изменили место свадьбы
Торжество планировали провести в старинном итальянском особняке XVII века. Но позже свадьбу перенесли в сицилийский отель.
После того как молодожены обменялись кольцами и произнесли клятвы, состоялся грандиозный фейерверк, на фоне которого молодожены с удовольствием позировали фотографам.
Факт №4 — на свадьбе у невесты было три образа
Во время церемонии Кьяра была одета в белое платье с кружевами Dior, разработанное директором модного Дома Марией Грацией Кьюри. Кружевной верх с воротником и длинными рукавами — дань традициям юга Италии, где женщины с древности занимались изготовлением кружева вручную.
Подол второго платья был расшит цитатами из песен жениха, посвященных модели.
В конце вечера для вечеринки и танцев Кьяра выбрала платье с юбкой-пачкой кремового цвета.
У подружек невесты был строгий дресс-код — платья одинакового розового оттенка.
Для маленького Лео, который присутствовал на свадьбе родителей, костюм был сшит на заказ.
Факт №5 — молодожены попросили гостей не дарить им подарки
Вместо традиционных подарков участники церемонии жертвовали деньги в благотворительный фонд.
Факт №6 — для свадебного макияжа Кьяра выбрала средства бренда Lancome
Для свадьбы Кьяра выбрала очень легкий и естественный образ с акцентом на распахнутый, сияющий взгляд и идеальную кожу.
На губах модели была матовая помада нюдового оттенка чуть ярче цвета ее собственных губ.
Выразительность взгляду придала объемная разделяющая тушь. А эффекта холеной, сияющей кожи Кьяра добилась, смешав тональную основу и bb-крем, нанеся их в качестве базы.
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