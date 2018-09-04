Свадьба Кьяры Ферраньи: все, что вы должны знать

Сколько лет пара вместе, где они сыграли свадьбу, каким был макияж невесты и еще 3 интересных факта о громком торжестве этого сезона.

Факт №1 — пара вместе уже 2 года

Кьяра и ее избранник, репер Fedez, начали встречаться в 2016 году. В мае 2017 года Fedez во время своего концерта сделал Кьяре предложение, на которое она ответила согласием. Но свадьбу пришлось отложить — Кьяра узнала, что беременна (подробности можно узнать здесь).

Факт №2 — перед свадьбой пара отправилась отдыхать

Подготовка к свадьбе отняла много сил и времени — за несколько месяцев до торжества пара вместе с сыном, малышом Леоном, отправилась на Сардинию (фото можно посмотреть по ссылке).

Факт №3 — молодожены изменили место свадьбы

Торжество планировали провести в старинном итальянском особняке XVII века. Но позже свадьбу перенесли в сицилийский отель.

После того как молодожены обменялись кольцами и произнесли клятвы, состоялся грандиозный фейерверк, на фоне которого молодожены с удовольствием позировали фотографам.

Факт №4 — на свадьбе у невесты было три образа

Во время церемонии Кьяра была одета в белое платье с кружевами Dior, разработанное директором модного Дома Марией Грацией Кьюри. Кружевной верх с воротником и длинными рукавами — дань традициям юга Италии, где женщины с древности занимались изготовлением кружева вручную.

Подол второго платья был расшит цитатами из песен жениха, посвященных модели.

В конце вечера для вечеринки и танцев Кьяра выбрала платье с юбкой-пачкой кремового цвета.

У подружек невесты был строгий дресс-код — платья одинакового розового оттенка.

Для маленького Лео, который присутствовал на свадьбе родителей, костюм был сшит на заказ.

Факт №5 — молодожены попросили гостей не дарить им подарки

Вместо традиционных подарков участники церемонии жертвовали деньги в благотворительный фонд.

Факт №6 — для свадебного макияжа Кьяра выбрала средства бренда Lancome

Для свадьбы Кьяра выбрала очень легкий и естественный образ с акцентом на распахнутый, сияющий взгляд и идеальную кожу.

На губах модели была матовая помада нюдового оттенка чуть ярче цвета ее собственных губ.

Выразительность взгляду придала объемная разделяющая тушь. А эффекта холеной, сияющей кожи Кьяра добилась, смешав тональную основу и bb-крем, нанеся их в качестве базы.