Ещё
Практичное платье невесты вызвало восторг в Twitter
Далее:
Читайте также:
Ещё

Практичное платье невесты вызвало восторг в Twitter 

360tv.ru 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Пользователи Twitter похвалили платье невесты с карманами, фотографию которого выложила в соцсеть британка Эстер Кезиа Торп. Они назвали его самой практичной вещью в мире.
«Всем стоять! Одна из моих подруг вчера выходила замуж, и у нее были карманы в свадебном платье, и это просто лучшее, что я когда-либо видела», — написала Эстер Кезиа Торп.
Ее пост собрал более 28 тысяч лайков и почти семь тысяч ретвитов.
Пользователи назвали идею, сочетающую красоту и практичность гениальной. Некоторые девушки рассказали, что видели такие платья на своих подругах. Две из них похвастались, что сами выходили замуж в таких.
«Чего только не было в моих кармашках: мелочь, тушь для ресниц, резинка для волос, бальзам для губ, список можно продолжать и продолжать!» — написала одна из счастливиц.
Другая девушка даже показала свою свадебную фотографию. «Посмотрите, мой муж впервые увидел меня в свадебном платье и первым, что он сказал было: „Смотрите! У нее есть карманы!“.
360tv.ru: последние новости
Спортивная шапка и глубокий вырез. Фото Тимошенко с утренней пробежки попало в Сеть Ходченкова поразила подписчиков снимком в купальнике Сотрудники Госадмтехнадзора рассказали школьникам Дубны о поддержании чистоты в городе и раздельном сборе мусора
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 шокирующих интимных традиций народов мира40
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Назван идеальный размер женской груди63
133 см длины: как живет россиянка с такими ногами39
Британка в 70 лет выглядит как девочка130
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
05:47
Супермодель превратилась в пластиковую куклу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение