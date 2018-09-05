Практичное платье невесты вызвало восторг в Twitter

Пользователи Twitter похвалили платье невесты с карманами, фотографию которого выложила в соцсеть британка Эстер Кезиа Торп. Они назвали его самой практичной вещью в мире.

«Всем стоять! Одна из моих подруг вчера выходила замуж, и у нее были карманы в свадебном платье, и это просто лучшее, что я когда-либо видела», — написала Эстер Кезиа Торп.

Ее пост собрал более 28 тысяч лайков и почти семь тысяч ретвитов.

Пользователи назвали идею, сочетающую красоту и практичность гениальной. Некоторые девушки рассказали, что видели такие платья на своих подругах. Две из них похвастались, что сами выходили замуж в таких.

«Чего только не было в моих кармашках: мелочь, тушь для ресниц, резинка для волос, бальзам для губ, список можно продолжать и продолжать!» — написала одна из счастливиц.

Другая девушка даже показала свою свадебную фотографию. «Посмотрите, мой муж впервые увидел меня в свадебном платье и первым, что он сказал было: „Смотрите! У нее есть карманы!“.