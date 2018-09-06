5 привычек, которые помогают выглядеть лучше

Красоты можно добиться не только с помощью макияжа или походов к косметологу, можно обзавестись привычками, которые работают на результат. А какого результата мы хотим? Быть краше и милее!

1. Не трогать лицо руками в течение дня

Наша любимая привычка — потрогать лицо руками. Подпереть кулаком подбородок, почесать нос, хлопнуть себя по лбу и все в подобном духе. А уж когда дело касается борьбы с появившимся акне, наши руки превращаются в орудие убийства всех воспалений и высыпаний на коже. Есть отличное предложение, сделать привычкой и взять за правило не дотрагиваться руками до лица. Именно на наших ладонях и пальцах скапливается самое большое количество вредных микробов, которые и провоцируют воспаления и прочие неприятности на коже.

2. Пить воду

Вода — источник жизни, здоровья и, естественно, красоты. Обзаведясь привычкой пить воду, вы гарантированно можете рассчитывать на лучшие последствия в своем внешнем виде. Наша кожа и волосы, как никто другой любят питания и увлажнение, и именно вода помогает им в полной мере насытиться важнымивеществами. Главное в этом вопросе не переборщить, а еще постарайтесь много не пить на ночь. Иначе рискуете проснутьсяс отекшим лицом и мешками под глазами.

3. Хранить патчи и крема для глаз в холодильнике

Кстати, бороться с отечностью помогает специальная косметика, которая как раз-таки и создана для того, что избавить вас от любых признаков отеков.

Хранить такие средства следует при достаточно низкой температуре, поэтому обзаведитесь привычкой убирать крема и патчи для глаз в холодильник. Дело в том, что именно из-за понижения градусов они начинают работать лучше и все ихактивные компоненты только усиливаются.

4. Улыбаться

Вас не спасёт ни одна из вышеназванных привычек, если вы не любите улыбаться и вообще стараетесь лишний раз не напрягать мышцы лица в улыбке. С одной стороны, все понятно. Улыбки провоцируют морщины, война с которыми у многих перерастает в бойню и вечную головную боль. Поверьте, отсутствие улыбки уродует женщину в разы больше, чем вполне естественные морщины. Постарайтесь улыбаться как можно чаще!

5. Мыслить позитивно

Улыбки логично связаны с тем, о чем вы постоянно думаете. Мысли о тщетности и бессмысленности бытия ничего хорошего за собой не несут, кроме нахмуренных бровей и выражения крайней задумчивости на вашем лице.

Нет, в задумчивости нет ничего плохого, но лучше все же думать позитивно, а потом улыбаться. Таким образом убьете двух зайцев. А еще не забудьте крем в холодильник убрать.