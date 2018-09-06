Ещё
5 привычек, которые помогают выглядеть лучше
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 привычек, которые помогают выглядеть лучше 

Fraufluger.ru 8 часов назад
Красоты можно добиться не только с помощью макияжа или походов к косметологу, можно обзавестись привычками, которые работают на результат. А какого результата мы хотим? Быть краше и милее!

1. Не трогать лицо руками в течение дня

Наша любимая привычка — потрогать лицо руками. Подпереть кулаком подбородок, почесать нос, хлопнуть себя по лбу и все в подобном духе. А уж когда дело касается борьбы с появившимся акне, наши руки превращаются в орудие убийства всех воспалений и высыпаний на коже. Есть отличное предложение, сделать привычкой и взять за правило не дотрагиваться руками до лица. Именно на наших ладонях и пальцах скапливается самое большое количество вредных микробов, которые и провоцируют воспаления и прочие неприятности на коже.

2. Пить воду

Вода — источник жизни, здоровья и, естественно, красоты. Обзаведясь привычкой пить воду, вы гарантированно можете рассчитывать на лучшие последствия в своем внешнем виде. Наша кожа и волосы, как никто другой любят питания и увлажнение, и именно вода помогает им в полной мере насытиться важнымивеществами. Главное в этом вопросе не переборщить, а еще постарайтесь много не пить на ночь. Иначе рискуете проснутьсяс отекшим лицом и мешками под глазами.

3. Хранить патчи и крема для глаз в холодильнике

Кстати, бороться с отечностью помогает специальная косметика, которая как раз-таки и создана для того, что избавить вас от любых признаков отеков.
Хранить такие средства следует при достаточно низкой температуре, поэтому обзаведитесь привычкой убирать крема и патчи для глаз в холодильник. Дело в том, что именно из-за понижения градусов они начинают работать лучше и все ихактивные компоненты только усиливаются.

4. Улыбаться

Вас не спасёт ни одна из вышеназванных привычек, если вы не любите улыбаться и вообще стараетесь лишний раз не напрягать мышцы лица в улыбке. С одной стороны, все понятно. Улыбки провоцируют морщины, война с которыми у многих перерастает в бойню и вечную головную боль. Поверьте, отсутствие улыбки уродует женщину в разы больше, чем вполне естественные морщины. Постарайтесь улыбаться как можно чаще!

5. Мыслить позитивно

Улыбки логично связаны с тем, о чем вы постоянно думаете. Мысли о тщетности и бессмысленности бытия ничего хорошего за собой не несут, кроме нахмуренных бровей и выражения крайней задумчивости на вашем лице.
Нет, в задумчивости нет ничего плохого, но лучше все же думать позитивно, а потом улыбаться. Таким образом убьете двух зайцев. А еще не забудьте крем в холодильник убрать.
Fraufluger.ru: последние новости
6 актуальных причесок этой осени, из самых популярных фильмов разных лет Чем старше, тем краше: Звезды, которым удалось сохранить свою красоту в 50+ Шапка, берет или платок: Какие головные уборы будут популярны этой осенью
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Нонна Гришаева показала свадебное фото1
Хилькевич рассекретила свой вес после вторых родов7
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем68
Назван идеальный размер женской груди67
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды Шоу-бизнес
00:12
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид
Звёзды
01:00
Нонна Гришаева показала свадебное фото
Звёзды
04:51
Звезды, получившие баснословные подарки за детей
Звёзды
12:20
Тренды, которые сделала модными семья Кардашьян
Звёзды
00:47
Нагиев удивил интимным признанием
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение