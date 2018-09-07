Ещё
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби 

Рамблер 17 минут назад
Кукла для Барби для многих является образцом для подражания и идеал красоты. Некоторые девушки так стремятся быть похожими на игрушечную красавицы, что спускают десятки тысяч долларов на пластические операции.
1. Аманда Ахола из Финляндии начала меняться в 16 лет. Сейчас ей чуть больше 20, позади уже 3 операции на груди, ринопластика, увеличение губ. За преображение девушка уже заплатила 25 000 долларов.
2. Кэти Роуз начала превращаться в Барби после того, как победила рак и вышла из депрессии. За помощью девушка обратилась к отцу, и он уже потратил 40 000 долларов на дочкины операции.
3. Рейчел Эванс. После того, как Рейчел потеряла ребёнка, расстроились и её отношения с возлюбленным. У девушки началось пищевое расстройство, из-за которого близкие стали называть её Барби. Это навело Эванс на мысль действительно стать Барби. Подтяжка лица и ботокс, филеры и грудные импланты потребовали 20 000 долларов. Зато теперь Рейчел Эванс — самая возрастная Барби Великобритании, ведь ей уже 40.
О других девушках, которые готовы на всё, лишь бы походить на пластиковый идеал, смотрите рассказа в ролике.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женская сексуальность глазами мужчин14
Самые громкие расставания ушедшего лета5
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Назван идеальный размер женской груди67
Знаменитости с психическими расстройствами1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
10:04
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Красота
05:31
Загадка смерти Евгения Мартынова
Звёзды
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
06:25
Звезды, которых курортные романы привели к свадьбе
Любовь Звёзды
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
00:18
Решетова перестаралась с фотошопом
Звёзды Шоу-бизнес
00:12
«Все на показ»: Глюкозу критикуют за внешний вид
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение