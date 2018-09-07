Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби

Кукла для Барби для многих является образцом для подражания и идеал красоты. Некоторые девушки так стремятся быть похожими на игрушечную красавицы, что спускают десятки тысяч долларов на пластические операции.

1. Аманда Ахола из Финляндии начала меняться в 16 лет. Сейчас ей чуть больше 20, позади уже 3 операции на груди, ринопластика, увеличение губ. За преображение девушка уже заплатила 25 000 долларов.

2. Кэти Роуз начала превращаться в Барби после того, как победила рак и вышла из депрессии. За помощью девушка обратилась к отцу, и он уже потратил 40 000 долларов на дочкины операции.

3. Рейчел Эванс. После того, как Рейчел потеряла ребёнка, расстроились и её отношения с возлюбленным. У девушки началось пищевое расстройство, из-за которого близкие стали называть её Барби. Это навело Эванс на мысль действительно стать Барби. Подтяжка лица и ботокс, филеры и грудные импланты потребовали 20 000 долларов. Зато теперь Рейчел Эванс — самая возрастная Барби Великобритании, ведь ей уже 40.

О других девушках, которые готовы на всё, лишь бы походить на пластиковый идеал, смотрите рассказа в ролике.