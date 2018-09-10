Подростки, превратившиеся в странных существ 

Пожалуй, не так много найдётся людей, которые были бы полностью довольны собственной внешностью. Но если одни просто не обращают внимания на недостатки, то другие всеми силами стремятся от них избавиться. И тут на помощь приходят пластические хирурги, которые способны превратить любого человека в писаного красавца. И им приходится менять внешность не только взрослых, но и подростков.
1. Луис Падрон, живущий в Буэнос-Айресе, буквально одержим эльфами. Он влюблён в них настолько, что решил сам стать похожим на эльфа. Луис отбеливает кожу с 14 лет и уже сделал липосакцию лица, ринопластику, изменил цвет глаз и удалил все волосы на теле.
2. Японка Нозоми — популярная в Инстаграме девушка. Ещё несколько лет назад она захотела перевоплотиться в героиню комиксов манга, но тогда она использовала для этого мейк-ап. Позже с помощью пластики она получила личико в виде сердечка и огромные глаза, которые так любят японцы.
3. Джек «Бекхэм» Джонсон мечтает быть похожим на своего кумира Дэвида Бекхэма. На первые преобразования он решился ещё в подростковом возрасте, а сегодня 21-летний Джек прошёл через увеличение губ и щёк, подтяжку бровей. Кстати, Джек в отличие от Дэвида — юноша с крупными формами, так что в попытке приблизиться к идеалу ему пришлось сделать ещё и бандажирование желудка.