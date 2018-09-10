Звезды, которые поправились и не жалеют

Знаменитостям приходится всю жизнь держать себя в форме, ведь их фигуры поклонники и журналисты рассматривают чуть ли не в микроскоп. Каждый набранный килограмм становится поводом для дискуссии, а малейшие признаки целлюлита вызывают море негативных комментариев. А эти звёзды поправились и, похоже, совсем не печалятся.

1. Мила Кунис в процессе подготовки к съёмкам фильма «Чёрный лебедь», где она играла балерину, сбросила 9 кг. Она выглядела болезненно, а фанаты начали обвинять её в нездоровом образе жизни. Удивительно, но, когда Мила начала возвращаться к нормальному весу, почитатели снова укоряли её, теперь уже в том, что она распустила себя. Впрочем, сама актриса была рада вернуться к прежней форме.

2. Энн Хэтэуэй тоже сильно похудела ради ролей. Сначала ей пришлось сбросить вес для участия в картине «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», а после она продолжила худеть, чтобы сыграть в «Отверженных». «Отверженные» принесли актрисе «Оскар», но сама Энн говорила, что чувствует себя некомфортно из-за слишком худого тела. Позднее она вернула привычный вес, а сейчас даже набирает вес ради очередного кинопроекта.

3. Бриджит Малколм довольно долго была ангелом Victoria’s Secret, что предполагало постоянное отслеживание веса. Строгая диета, которую требовалось соблюдать девушке, привела к проблемам со здоровьем. Осознав это, Бриджит решила питаться правильно. Это привело к набору нескольких килограммов, но девушка говорит, что теперь она счастлива.