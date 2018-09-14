Мода за гранью добра и зла

Модные дома несколько раз в год проводят показы, где представляют тенденции, которые будут актуальны в грядущем сезоне. Присутствующие могут почерпнуть оригинальные стилистические идеи, узнать о небанальных решениях, полюбоваться на любопытный крой и определить, каким цветам стоит отдать предпочтение, чтобы выглядеть действительно модным. Но порой фантазия заводит дизайнеров одежды очень далеко, и тогда на показах мы видим такие странные вещи, что хочется отвернуться. Модели вышагивают по подиуму в чудовищных сапогах, натянув на себя обрывки тряпок или полиэтилена, украсив голову гигантскими шляпами замысловатых форм и завершив образ крошечными или, напротив, исполинскими сумками. Разумеется, манекенщицы демонстрируют не ту одежду, которую женщины будут носить ежедневно, эти наряды — всего лишь задумки и намёки, но неужели творцы не понимают, что некоторые шедевры поистине ужасающи? Стоит, пожалуй, посочувствовать моделям, которые вынуждены дефилировать в неудобной одежде, поминутно рискуя свалиться с высоченных каблуков, запутаться в длинном подоле или удушить себя нелепым шарфом. Посмотрите видео и решите, как вы отнесётесь к тому, что вам предложат приметь эти наряды, которые определённо находятся за гранью?