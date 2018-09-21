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Звездные красавицы, остановившие время
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Звездные красавицы, остановившие время 

Рамблер 3 часа назад
Кому нравится старение? Искажение овала лица, морщины, иссушенная кожа — вряд ли всё это украшает лицо, тем более лицо актрисы. Именно поэтому знаменитые красавицы уже в молодости начинают регулярно посещать косметологов и пластических хирургов, иначе им не удастся задержаться в любимицах кинопродюсеров. Впрочем, некоторые звёзды, кажется, узнали кое-какие секреты вечной молодости. Возможно, дело в генетике, или в усердной работе в тренажёрном зале, или в замысловатых диетах, или в чудодейственных кремах? Так или иначе, но для этих фантастических красавиц время как будто остановилось.
1. Моника Белуччи, 53 года.
2. Джулия Робертс, 50 лет.
3. Ирина Салтыкова, 52 года.
4. Алёна Свиридова, 55 лет.
5. Шэрон Стоун, 60 лет.
6. Элизабет Хёрли, 53 года.
7. Хэлли Берри, 52 года.
8. Рената Литвинова, 51 год.
9. Джулианна Мур, 57 лет.
10. Валерия, 50 лет.
11. Ирина Безрукова, 53 года.
12. Ингеборга Дапкунайте, 55 лет.
13. Деми Мур, 55 лет.
14. Жанна Эппле, 54 года.
15. Оксана Фандера, 50 лет.
Женский форум2
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