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Секреты инстаграм-красоток
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Секреты инстаграм-красоток 

Рамблер 3 часа назад
Инстаграм пестрит фотографиями фитнес-красоток. Они и в повседневных ситуациях, и в тренажёрном зале выглядят идеально, а их фигуры — само совершенство. Но так ли всё на самом деле? Скорее всего, девушки немного приукрашивают действительность ради эффектных снимков. И вот несколько приёмов, которыми они пользуются.
1. Если выпрямить спину, то живот сразу же подтянется, поэтому инстаграм-модели никогда не позируют согнувшись. Эффект усиливается, если в позе сидя отвести плечи в сторону.
2. Чтобы визуально увеличить ягодицы, нужно всего лишь встать на носочки и отвести «пятую точку» чуть назад. Можно попробовать и другой вариант: отвести ягодицы чуть в сторону.
3. Жировые валики на талии могут появиться даже у стройных девушек. «Избавиться» от них помогают джинсы с высокой посадкой. Такие брюки скроют бока, так что фигура будет великолепной.
4. Позируя в платьях и костюмах, инстаграм-модели не брезгуют утягивающим бельём. Оно не просто «убирает» сантиметры, но и делает фигуру более гармоничной.
5. Контуринг чаще применяют в макияже, чтобы акцентировать внимание на достоинствах лица. Но его же взяли на вооружение и любительницы фотосессий в спортзалах. С помощью тональных средств можно нарисовать мышцы на руках и создать накачанный пресс, а подписчики даже не догадаются, что это — всего лишь искусный макияж.
Женский форум
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