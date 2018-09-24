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Почему вредно часто мыть голову
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Почему вредно часто мыть голову 

Умная 18 часов назад
В различных журналах и онлайн СМИ можно часто встретить формулировку в духе: «Волосы нужно мыть n раз в неделю». Но на самом деле то, как часто нужно мыть волосы, зависит от нескольких индивидуальных факторов, и нельзя универсальный совет всем дать попросту нельзя.
На самом деле, многое зависит от типа кожи на голове и от типа волос. Профессиональные парикмахеры обычно советуют мыть волосы как можно реже, это точно подходит для не очень тяжелых волос и если у вас нормальная кожа головы. Дело в том, что шампуни вымывают жир и масла, поэтому если мыть голову слишком часто (например, каждый день или через день), то очень легко пересушить волосы. Кожа выделяет себум: в небольших количествах это даже необходимо: кожа головы может начать шелушиться, от чего появляется перхоть.
Разумеется, если вы, например, занимаетесь спортом или у вас очень жирная кожа на голове или вы живете в жарком климате (голова много потеет). Но это практически единственный вариант, когда это необходимо.
В общем говоря, чем толще у вас волосы и чем менее жирная у вас кожа, тем реже вам нужен шампунь. В среднем, специалисты советуют мыть волосы не чаще чем раз в три дня, но вообще, волосы пора мыть, когда начинает чесаться скальп или волосы начинают выглядеть жирными.
И не забывайте: в первую очередь шампунь нужен для кожи головы. Чтобы привести волосы в порядок, используйте кондиционеры, маски, бальзамы и т.д.
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