Красавицы, которые раньше были мужчинами

Транссексуалы с самого детства испытывают дискомфорт от того, что живут в теле человека противоположного пола. Нередко с годами они приходят к мысли о необходимости хирургического изменения пола. Многие после кардинальных изменений в жизни не просто начинают жить по-настоящему, но и достигают успеха. Знали ли вы, что кое-какие красотки, которыми мы восхищаемся, родились мужчинами?

1. Филиппинец Кевин Бэлот всегда мечтал быть королевой красоты, но мальчикам и мужчинам в подобных конкурсах принимать участие не разрешено. Кевин решился на операцию и не прогадал: став женщиной, он завоевал титул Miss International Queen 2012.

2. Клаудиа Чарриез — фотомодель с роскошной женственной фигурой. Девушка не скрывает, что родилась в мужском теле, но для многих это является лишь пикантной деталью.

3. Джина Росеро приехала в США из Филиппин и моментально покорила подиумы. В какой-то момент азиатская красавица собрала пресс-конференцию, на которой рассказал, что до приезда в Америку была мужчиной.

4. Лаверна Кокс — актриса, модель, телепродюсер и адвокат. Лаверна — первая транссексуальная женщина, которая номинировалась на «Эмми» (за роль в сериале Оранжевый — хит сезона).

И ещё несколько красавиц, которые появились на свет в мужском теле.