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Уловки, которые девушки используют в соцсетях
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Уловки, которые девушки используют в соцсетях 

Рамблер 1 час назад
С тех пор, как выкладывать фото в социальных сетях стало модным, мир не перестаёт удивляться тому, как некоторые инстаграм-красотки выглядят в реальности. Не секрет, что перед публикацией многие девушки сильно редактируют фото. Кроме того, существуют и особые приёмы позирования, позволяющие сделать недостатки внешности менее заметными и акцентировать внимание на достоинствах. Например, эти.
1. В положении сидя стоит отвести плечи назад, и живот сразу подтянется.
2. Придать ногам стройность тоже несложно: нужно лишь выдвинуть ногу чуть вперёд и поставить её на носок.
3. Добиться на фото впечатляющих форм а-ля Ким Кардашьян можно, чуть отведя бёдра в сторону.
4. Фотографируясь на пляже, лучше стоять или лежать. Дело в том, что в сидячем положении на любом, даже самом накачанном животе появляются складки.
5. Не менее важен и угол съёмки. Так, лицо будет казаться стройнее, если фотография сделана под углом сверху. А вот вытянуть тело и придать ему стройность поможет съёмка снизу в полный рост.
Ну и, конечно же, не надо забывать о проверенных методах улучшения фигуры. Утягивающие бельё скорректирует линии тела, джинсы с высокой талией «избавят» от жировых валиков по бокам, а пуш-ап бюстгальтер подарит великолепную грудь.
Женский форум
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