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Модели-трансгендеры, вдохновившие мир
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Модели-трансгендеры, вдохновившие мир 

Рамблер 2 часа назад
Фотомодель Анхела Понсе Камачо выиграла в 2018 году конкурс красоты «Мисс Испания» и будет представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная». Стройная красотка с длинными локонами покорила публику. В будущем Анхела планирует доказать миру, что разнообразие — это замечательно, ведь девушка — трансгендер. Но Анхела — не единственная известная персона, которая вдохновляет людей.
Лейна Блум, актриса, танцовщица и активистка, в 2017 году стала первой цветной женщиной-трансгендером, появившейся на обложке журнала Vogue в Индии. На этом Лейна не остановилась, она намерена добиться приглашения поучаствовать в показе Victoria’s Secret.
Кейтлин Дженнер — представительница популярной семьи Кардашьян. Когда-то Кейтлин была Брюсом, занималась десятиборьем и даже выиграла золото монреальской Олимпиады 1976 года. В 2012 году Брюс, которому было уже 65 лет, заявил о трансгендерности и начал превращаться в женщину. Сегодня Кейтлин — одна из самых известных активисток в деле борьбы за права трансгендеров.
Арис Вазен, американская актриса и модель, — постоянная участница модных показов. Арис без устали борется за разнообразие в модном бизнесе и добивается, чтобы её и других трансгендеров признавали как равноправных участников фэшн-сообщества.
Женский форум
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