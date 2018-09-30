10 ошибок в макияже, которые совершает каждая

Даже у звезд бывают ситуации, когда макияж (а ведь его делают топовые стилисты) выглядит ужасно (вспомни Анджелину Джоли на красной дорожке с белой пудрой на лице).

Собрали мейк-ошибки, которые могут испортить ваш образ.

1. Цвет тонального крема

Всегда надо учитывать тип кожи и ее оттенок, чтобы макияж не выглядел как маска на лице.

2. Тёмный консилер под глазами

Это очень старит, и весь образ моментально теряет свежий вид.

3. Пудра без тонального средства

Очень сушит кожу, и лицо теряет здоровый «влажный» блеск.

4. Макияж глаз без туши

Такой мейк выглядит незаконченным, а припыленные тенями ресницы — неаккуратно.

5. Стрелки без проработки межресничного пространства

При макияже стрелок не должно быть видно пробелов в ресницах, так теряется глубина и выразительность.

6. Слишком чёткие брови

Выглядят неестественно и делают лицо карикатурным.

7. Коррекция овала лица румянами

Чтобы сделать коррекцию лица, нужно подобрать соответствующий цвет, чтобы на коже оттенок выглядел как естественная тень.

8. Красные губы без карандаша

Губы без «обрамления» выглядят неаккуратно, да и помада без карандаша продержится недолго.

9. Хайлайтер по всему лицу

Его нельзя наносить на зону расширенных пор, это дополнительно подчеркнет лишний блеск.

10. Сияющие текстуры в возрастном макияже

Шиммерные тени подчеркивают нависшее веко и не дают возможности зрительно «открыть взгляд». В возрастном макияже отдавай предпочтение бархатистым и сатиновым текстурам.