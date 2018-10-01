Дешевые аптечные средства вместо дорогой косметики

Дешевые аптечные средства для красоты кожи и волос

Женщины привыкли не жалеть денег на косметику. Красота требует не только жертв, но и средств. Разбираемся, какие из копеечных аптечных средств могут пригодиться в косметичке.

Бадяга

Можно использовать в качестве пилинга и для борьбы с высыпаниями. Кожа становится чистой и гладкой. Но девушкам, у которых есть склонность к повышенному росту волос, следует применять это средство с осторожностью. Бадяга стимулирует рост волос, но на лице их видеть вряд ли кому-то захочется. Также от этакой маски сильно краснеет лицо, поэтому лучше ее делать на ночь.

Бепантен

Отлично восстанавливает потрескавшиеся губы, восстанавливает кожу рук, помогает заживлять ссадины, царапины и ожоги.

Цинковая мазь

Прекрасно справляется с внезапно выскочившими прыщами, а еще предотвращает снимает раздражение после эпиляции, например, в зоне бикини.

Салициловая кислота

Раствор салициловой кислоты является прекрасным антисептиком, им можно локально подсушивать воспалительные элементы на коже. Кроме того, салицилка размягчает огрубевшую кожу и отшелушивает омертвевшие клетки, поэтому ее можно использовать для борьбы с мозолями и натоптышами.

Английская соль

Магния сульфат, или магнезия, поможет снять отеки и стать визуально стройнее. Чтобы ощутить эффект, возьмите килограмм препарата, растворите в теплой воде и примите ванну в течение 15-20 минут. Не дольше, пожалуйста. После ванны не забудьте воспользоваться увлажняющим средством.

Витамин Е

Возьмите одну капсулу, аккуратно проткните иглой или булавкой и используйте вместо масла для кутикулы.

Репейное масло

Волосы будут отлично выглядеть, если 1-2 раза в неделю делать маску с репейным маслом. Для разнообразия можно использовать касторовое масло, а также масла ромашки и календулы. Масла укрепляют, питают и стимулируют рост волос.

Косметическая глина

Глина входит в состав большого количества очищающих масок, которые могут стоить довольно дорого. В аптеке можно найти ту же самую косметическую глину и приготовить из нее маску самостоятельно. Белая глина рекомендуется для сухой кожи, зеленая подходит для жирной кожи, а голубую можно использовать обладателям любого типа кожи.

Не забудьте ознакомиться с противопоказаниями и протестировать средство на локтевом сгибе во избежание аллергии.