10 впечатляющих бьюти-новинок октября

Редакция Passion.ru собрала главные бьюти-новинки месяца, на которые можно открывать охоту уже сейчас. О самых интересных ароматах, революциях в уходе за кожей и новых коллекциях косметики читайте в нашем материале!

Аромат L’interdit от Givenchy

Аромат L’Interdit был создан знаменитыми парфюмерами Домиником Ропионом, Энн Флипо и Фанни Бэл, запах этого парфюма напоминает аромат букета белых цветов. Ноты аромата крайне многогранны, в его звучании легко определить сочетании свежих нот апельсина, жасмина и туберозы с дерзким, контрастным аккордом ветивера и пачули. Этот согревающий аромат идеально подойдет тем, кто никак не может согреться в холодный сезон.

Стильный дизайн — дань уважения оригинальной версии 1957 года, превращает флакон в ультрамодный и совершенный объект искусства, который украсит любой туалетный столик.

Совместная коллекция макияжа от L'Oreal Paris x Isabel Marant

Не так давно вышла очередная коллаборация декоративной косметики L'Oreal Paris с французским брендом Isabel Marant. В новой линейке представлены 7 оттенков матовых помад, палетка теней для создания эффектных smokey eyes, бесцветный гель для бровей и ресниц и жидкий тинт для щек и губ. В рамках этой коллекции были созданы мультифункциональные продукты, которые привнесут в образ еще больше парижского шика и небрежной элегантности. Средства позволят быстро и легко превратить образ из дневного в вечерний. Вердикт Passion.ru: средства из коллекции обязательны к покупке, а бюджетная цена станет приятным бонусом к стильному дизайну коллекции.

Линейка Caviar Anti-Frizz от Alterna

Бренд Alterna создал новую линейку по уходу за волосами для влажной погоды, что особенно актуально в осенний сезон. Продукты из линейки не допускают появления frizz-эффекта из-за влажности: шампунь и кондиционер делает волосы шелковистыми гладкими, при этом не утяжеляя их. Легкое крем-масло для укладки помогает усмирить даже самые непослушные пушащиеся локоны и обладает эффектом термозащиты. В линейки также представлены 2 средства для усиленного питания: сухое масло и масло Omega+, обогащенные экстрактом черной икры, маслом авокадо и абиссинским маслом, которые незаменимы в уходе за волосами в холодный сезон.

Изящный флакон разделён на две полностью независимые части и сохраняет целостность каждой формулы до нанесения. Во время нажатия помпа освобождает дозу каждой из двух формул, гарантируя оптимальную эффективность средства.

Три основные кислоты: молочная, лимонная и гликолевая, — объединили усилия в одном средстве для того, чтобы достичь эффекта «новой кожи». При использовании сыворотки от Guerlain текстура кожи становится однородной, восстанавливается яркий и здоровый цвет лица. Медленное и непрерывное передвижение АНА между слоями формулы «ламеллярного геля» улучшает переносимость ингредиентов и позволяет использовать средство ежедневно, без риска возникновения покраснений или других негативных кожных реакций.

Линейка La Source от L'Oreal Professionnel

Еще одну линейку по уходу для волос выпустили L'Oreal Professionnel. Главная фишка новых средств — натуральный состав и сухоцветы во флаконе. Эти средства станут настоящими украшениями ванной комнаты, и при этом обеспечат должные питание и уход. Особенно нам приглянулись продукты для сухих и поврежденных волос, ведь в холодный сезон как никогда важен правильный уход, бережное очищение и экстра-питание.

Аромат Nina Ricci Bella от Nina Ricci

Аромат Bella окутывает магией и дерзким настроением. Яркий, кисло-цветочный, с оттенком соблазна — этот аромат предназначен для уверенной в себе личности. Нота ревеня становится еще более яркой благодаря свежему и смелому сочетанию зеленого мандарина с ванилью, которая добавляет композиции нежной пикантности. Насыщенный аккорд роз можно почувствовать благодаря смешению масла лепестков турецкой розы с ароматом ее сердцевины. Фрезия среди базовых нот наполняет аромат цветочным благоуханием, мягкие и успокаивающие ноты белого мускуса создают ощущение кашемира на коже. Настоящая декларация чувственности и женственности.

На этот раз культовый флакон в форме яблока выполнен в ярком зеленом цвете, который отражает особую энергию аромата. И Впервые листья яблока украсила божья коровка завораживающего темно-синего цвета. Разве не прелесть?

Бренду Giorgio Armani оказалось под силу воплотить саму страсть в изысканном и ярком парфюме Si Passione. Вечерняя композиция обладает безупречный насыщенным ароматом и подойдет уверенной в себе женщине, которая не боится жить по своим правилам и говорить. Цветочно-фруктовый аромат создан на основе ключевых нот черной смородины, розы и ванили, и при этом раскрывается сияющими нотами груши, страстными оттенками жасмина и чувственного кедра. Этот парфюм точно согреет тебя в лютые морозы.

Тоник Vinopure от Caudalie

Бренд Caudalie выпустил линейку Vinopure по уходу за жирной кожей. Все средства линейки идеально подходят возрастной коже. Жирный блеск, расширенные поры и мелкие высыпания — проблемы, с которыми женщины сталкивают в любом возрасте. Как раз с этими несовершенствами помогает бороться новая линейка. Для тех, кто хочет попробовать средства из новой линейки, редакция Passion.ru подобрала специальный бесспиртовой тоник, который можно использовать даже обладательницам чувствительной кожи. Это отличный вариант для первого знакомства с новой линейкой: подойдет он абсолютно всем, поможет бережно очистить кожу и подготовить ее к последующему нанесению уходовых средств.

Миниформаты культовых продуктов от Aussie

Австралийский бренд Aussie выпустил свои культовые продукты в трэвел-форматах. Теперь любимый уход за волосами можно брать с собой куда угодно: в спортзал, в командировку или в теплые страны. Объем средств меньше 100 мл, что позволяет брать их с собой даже на борт самолета. Бюджетная цена средств не может не радовать и тех, кто еще не имел счастья познакомиться с продуктами бренда Aussie, но всегда хотел это сделать.

Корректирующий крем для лица CC RED от Erborian

Корректирующий крем — это идеальное сочетание компонентов для тех, кто страдает от покраснений на коже лица! Средство содержит особые зеленые «СС-пигменты», помогающие скрыть покраснения и другие несовершенства кожи.

Идеально подходит тем, у кого светлая кожа с покраснениями или просвечивающими капиллярами. Крем необходимо наносить на проблемные зоны перед применением классического СС крема или в случае обширных зон воспаления — на все лицо в качестве самостоятельного средства или праймера.

Не стоит переживать по поводу зеленого цвета крема: инкапсулированные зеленые пигменты становятся натурально-бежевыми при контакте с кожей. Крем способен подстроится как минимум под 4 оттенка кожи!