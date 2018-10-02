Как ухаживать за волосами в холодный сезон: 6 главных заповедей

С наступлением холодного сезона приходит и время особого ухода за волосами. Необходимо уделить тщательное внимание выбору средств, головных уборов и температурному режиму. Но не стоит впадать в депрессию, ведь даже и в холодный период твои волосы могут оставаться красивыми и ухоженными, важно лишь следовать советам, которые мы для тебя подготовили.

Носи головной убор

Пренебрегая головным убором, ты рискуешь получить ряд неприятных последствий, которые отразятся на твоих волосах даже после сезона холодов. Как минимум волосы станут тусклыми и ломкими, в худшем же случае они станут выпадать. Холод вызывает сужение сосудов, питающих волосяную луковицу, из-за чего впоследствии может появиться сухость головы и начнется выпадение волос. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, надевай головной убор каждый раз, когда выходишь на улицу.

Переходи на средства для зимнего ухода

С наступлением холодов волосам необходим особый уход, с большим питанием и увлажнением. Как бы ни были хороши твои шампунь и кондиционер, в холодный период понадобятся более насыщенные и питательные средства. Чтобы спасти волосы от сухости и ломкости, активно используй маски, масла и увлажняющие бальзамы. Масла питают волосы и придают им естественный блеск и сияние. Маски отлично увлажняют волосы. Как советует наш эксперт, делать их стоит как минимум один раз в неделю. «Волосы не будут электризоваться, если они достаточно увлажнены, но если статическое электричество тебя беспокоит, можно нанести на локоны немного спрея с морской солью и расчесать», — поделилась с WMJ.ru эксперт салона красоты BRONZE&BEAUTY Инга Буйка. Помимо домашнего ухода, необходимы и салонные процедуры, например «Счастье для волос» или «Контроль формы» от Lebel.

Не мой голову слишком горячей водой

Что может быть лучше горячей ванны в холодное время года? Бесспорно, это прекрасное времяпрепровождение, когда за окном холода, однако для волос слишком горячая вода вредна. Возникает проблема перепада температуры: если мыть голову чуть теплой водой, разница окажется не такой уж большой и не будет сильно ощущаться при выходе на улицу. Еще одним плюсом станет то, что волосы не будут быстро пачкаться. Горячая вода приводит к сильному разогреванию кожных покровов, отчего кожа головы получает переизбыток питательных веществ, что и вызывает быстрое загрязнение.

Избегай «горячих» укладок

На время холодов стоит вовсе отказаться от плоек, утюжков и других приборов, которые работают на большой температуре. Слишком частое их использование вредно в любой сезон, но при похолодании ситуация и вовсе обостряется. Сильная разница в температурах — холод на улице и жара в помещениях — и так не лучшим образом влияют на состояние твоих волос. Добавляя также укладку горячим утюжком или плойкой перед выходом из дома, ты тем самым подвергаешь волосы еще большим температурным перепадам. Если же все-таки очень хочется воспользоваться приборами для укладки, то сделать это следует хотя бы за час до выхода, чтобы волосы успели остыть. Также важно не забывать про специальные средства для работы с утюжками и плойками.

Освой «зимние» прически

Наверное, каждой девушке знакома ситуация: когда выпрямишь волосы — пойдет дождь, сделаешь укладку — подует ветер. С наступлением холодного сезона такие неприятности становятся особенно вероятными. Чтобы их избежать и не огорчаться по поводу зря потраченного времени на прическу, можно заплести косы или сделать пучок.

Такие прически — это быстро, красиво и модно, a главное, если вдруг неожиданно подует ветер или пойдет дождь, ты всегда будешь отлично выглядеть.

Добавь необходимые витамины

В стрессовый холодный период для организма важно не только использовать специальные уходовые средства, но и укреплять здоровье изнутри. В рацион следует добавить лосось и другие виды жирной рыбы. В лососе и подобных ему сортах содержатся железо, витамин В12 и омега-3 жирные кислоты, необходимые для здоровья кожи головы. Также стоит добавить в свое меню побольше молочных продуктов, которые содержат кальций, придающий волосам блеск и силу. Наш эксперт Инга Буйка пополняет список необходимых витаминов аминокислотами пролином и лизином, магнием, цинком, кремнием, биотином, витамином Е и серой (MSM).