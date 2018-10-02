Как правильно наносить тон: секреты звезд 

Даже самый красивый макияж можно испортить, если неправильно нанести тональный крем. И звезды, которые проводят в креслах профессиональных визажистов очень много времени, знают об этом. Рассказываем, как знаменитые красавицы наносят тональный крем!
Эмма Робертс
У Эммы в косметичке всегда есть Beauty Blender.
«Его нужно слегка намочить и только потом приступать к макияжу. Так вы получите очень крутой эффект сияющей кожи», — советует Робертс.
Хейли Болдуин
А вот Хейли признается, что ни одни кисти и спонжи не дают такого естественного эффекта, как нанесение тонального пальцами.
«Многие визажисты используют кисти, но в этом случае тональный ложится плотнее. А мне нравится более естественный эффект свечения кожи», — объясняет модель.
Худа Каттана
Худа — один из самых популярных бьюти-блогеров (в Instagram на нее подписано более 27 млн человек). Кому, как не ей, знать о правилах нанесения косметики. И когда дело касается тонального крема, по словам самой Каттаны, больше всего ей нравится эффект влажной кожи. Чтобы его получить, поверх тонального крема она наносит кокосовое масло.
«Звучит странно, но это действительно работает. Сначала тональный, после масло и только потом хайлайтер — получается круто».