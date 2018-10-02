Ещё
Как правильно наносить тон: секреты звезд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как правильно наносить тон: секреты звезд 

Peopletalk 11 часов назад
Фото: Peopletalk
Даже самый красивый макияж можно испортить, если неправильно нанести тональный крем. И звезды, которые проводят в креслах профессиональных визажистов очень много времени, знают об этом. Рассказываем, как знаменитые красавицы наносят тональный крем!

Эмма Робертс

У Эммы в косметичке всегда есть Beauty Blender.
«Его нужно слегка намочить и только потом приступать к макияжу. Так вы получите очень крутой эффект сияющей кожи», — советует Робертс.

Хейли Болдуин

А вот Хейли признается, что ни одни кисти и спонжи не дают такого естественного эффекта, как нанесение тонального пальцами.
«Многие визажисты используют кисти, но в этом случае тональный ложится плотнее. А мне нравится более естественный эффект свечения кожи», — объясняет модель.

Худа Каттана

Худа — один из самых популярных бьюти-блогеров (в Instagram на нее подписано более 27 млн человек). Кому, как не ей, знать о правилах нанесения косметики. И когда дело касается тонального крема, по словам самой Каттаны, больше всего ей нравится эффект влажной кожи. Чтобы его получить, поверх тонального крема она наносит кокосовое масло.
«Звучит странно, но это действительно работает. Сначала тональный, после масло и только потом хайлайтер — получается круто».
Peopletalk: последние новости
Топ-10 ошибок в макияже, которые совершает каждая Тест редакции: топ лучших сывороток для идеальной кожи Дарья Клюкина, Виктория Короткова и Мария Мельникова на презентации аромата Si Passione от Giorgio Armani
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе15
«Уже не можешь остановиться»: Данилко об алкоголе
Что стало с первой советской королевой красоты63
Кардашьян показала, как ей тяжело натягивать джинсы8
Солнцев озадачил поклонников новым снимком
Видео
05:12
Все женщины «высокого блондина в черном ботинке»
Звёзды
05:00
Некрасивые, но харизматичные российские актрисы
Звёзды
10:59
Звезды, которые все потеряли
Звёзды
00:10
Кардашьян показала, как ей тяжело натягивать джинсы
Звёзды
03:45
Галкин показал самую короткую юбку Пугачевой
Звёзды
01:01
Здоровье Елены Степаненко пошатнулось
Звёзды Общество
03:45
Матильда впервые прокомментировала развод со Шнуром
Звёзды
01:12
Дочь Глаголевой поделилась архивными фото актрисы
Звёзды
00:53
Малахов плещется в бассейне с Федункив
Звёзды
00:15
Звезды, помешавшиеся на спорте
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение