Как правильно наносить тон: секреты звезд

Даже самый красивый макияж можно испортить, если неправильно нанести тональный крем. И звезды, которые проводят в креслах профессиональных визажистов очень много времени, знают об этом. Рассказываем, как знаменитые красавицы наносят тональный крем!

Эмма Робертс

У Эммы в косметичке всегда есть Beauty Blender.

«Его нужно слегка намочить и только потом приступать к макияжу. Так вы получите очень крутой эффект сияющей кожи», — советует Робертс.

Хейли Болдуин

А вот Хейли признается, что ни одни кисти и спонжи не дают такого естественного эффекта, как нанесение тонального пальцами.

«Многие визажисты используют кисти, но в этом случае тональный ложится плотнее. А мне нравится более естественный эффект свечения кожи», — объясняет модель.

Худа Каттана

Худа — один из самых популярных бьюти-блогеров (в Instagram на нее подписано более 27 млн человек). Кому, как не ей, знать о правилах нанесения косметики. И когда дело касается тонального крема, по словам самой Каттаны, больше всего ей нравится эффект влажной кожи. Чтобы его получить, поверх тонального крема она наносит кокосовое масло.