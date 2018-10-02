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Можно ли пользоваться просроченной косметикой
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Можно ли пользоваться просроченной косметикой 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Знакома ситуация, когда срок годности уже прошел, а выбросить любимую тушь или помаду жалко? Разбираемся, можно или нет пользоваться просроченной косметикой и что нам за это будет.

Как читать маркировку

Часто на упаковках косметических средств указывают два параметра: срок годности и срок хранения после вскрытия упаковки. В первом случае дата сопровождается буквами EXP, а во втором используется специальный символ — банка с открытой крышкой, внутри которой указано сколько месяцев можно использовать средство. Например, 12М значит, что продукт годен к употреблению в течение года после вскрытия упаковки.
Производители обязаны размещать такую информацию не только на упаковке, но и на самом флаконе, но делают это не всегда. Самый простой способ — написать на баночке маркером дату, когда вы начали пользоваться продуктом. Также можно выделить для этого страницу в своей записной книжке.

Что будет после истечения срока годности

Если срок годности истек буквально вчера, скорее всего, ничего не случится. Производители обычно закладывают определенный запас времени, в течение которого косметика будет оставаться все еще безопасной, но уже практически бесполезной.
Косметические карандаши, сухие тени, пудра и румяна практически не портятся, их можно хранить три-четыре года и спокойно пользоваться. Сухие текстуры не самая благоприятная среда для бактерий, поэтому они там не могут размножаться быстро.
А вот с кремовыми текстурами нужно быть осторожнее вода и масла, которые содержатся в такой косметике, бактериям очень нравятся. Такие средства хранятся от полугода до года.
Самый короткий срок хранения у натуральной косметики, которая производится без или с минимальным количеством консервантов Такие продукты нравятся не только вашей коже, но и бактериям.

Как продлить срок хранения

Выбирая крем, отдавайте предпочтение тюбикам с узким носиком или флаконам с дозатором. Средства в баночках чаще контактируют с воздухом, а значит, бактерии в них рразмножаются быстрее. Ситуация усугубляется, если наносить крем пальцами, а не специальным шпателем, например.
Любую косметику не стоит хранить в ванной, вблизи батареи или обогревателей, на солнце и в холодильнике, если только это не рекомендовано производителем. Высокая влажность и перепады температуры только способствуют размножению бактерий.
Регулярно мойте кисти, спонжи и шпатели, которые используете для нанесения косметических средств. Это также ограничит рост бактерий.
Женский форум
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