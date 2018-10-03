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Женщина легла под нож ради ямочек на щеках
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Женщина легла под нож ради ямочек на щеках, но результат оказался неожиданным 

Anews 12 часов назад
Фото: Anews
Пациентка раскошелилась на 1500 долларов ради операции, но результат шокировал всех.
Эта история произошла с 49-летней жительницей Мирфилда, Джо Мартин. Долгое время она мечтала о ямочках на щеках и как только узнала, что их можно "приобрести" благодаря пластической операции, сразу решилась на этот шаг.
За хирургическое вмешательство Джо заплатила 1500 долларов и ушла из клиники с некоторым подобием ямочек. И хотя Мартин вполне довольна результатом, остальных людей пугает то, что сделали с ее лицом хирурги. Джо относилась к тем девушкам, которые не имели ямочек и завидовали тем, кто их имеет. По ее мнению ямочки делают лицо милее и добрее. И, раз такого подарка от природы Джо не дождалась, ей пришлось взять ситуацию в свои руки.
Чтобы достичь цели женщина отправилась к пластическому хирургу. Однако первая операция не принесла ей ожидаемого результата — ямочки были практически незаметными. Тогда Джо решила посетить другую клинику. И тогда ее ямочки действительно заметили все. Саму Джо абсолютно устраивает тот эффект, которого добились врачи. Женщина уверяет, что знакомые обсыпают ее комплиментами.
anews.com
Теперь Мартин думает о том, чтобы еще что-то изменить в своем лице. Она хочет выглядеть моложе своих лет и не отрицает, что в будущем решится на омолаживающие процедуры. ​
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