7 доказательств, что каре — лучшая прическа

Считается, что прародительницей каре была сама Клеопатра — именно она ввела моду на короткие волосы. Эта стрижка не теряет актуальности и из года в год входит в топ самых популярных и стильных причесок. Почему же она так нравится девушкам?

1. Подходит любому типу лица

Для каждого типа лица можно подобрать идеальный вид каре.

Овальная форма лица — любое каре.

Круглое лицо — каре с градуировкой, объемом на макушке и удлиненными прядями впереди.

Квадратное лицо — каре с косой челкой и пробором набок, длиной ниже скул.

Треугольное лицо — каре с удлинением и подкрученными к лицу прядями.

Прямоугольное лицо — удлиненное каре с градуировкой.

2. Открывает простор для экспериментов

У каре существует множество вариаций. Прическа может быть гладкой и объемной, с прямой или косой челкой, без челки, с косым или прямым пробором, совсем короткой или удлиненной. Разнообразие не знает границ!

3. Выглядит объемной даже на тонких волосах

Стрижка выглядит круто как на густых, так и на тонких волосах. Парикмахеры рекомендуют выбирать длину до мочки уха либо до подбородка — так волосы будут казаться более тяжелыми и здоровыми.

4. Экономит время на укладку

Кажется, что укладывать короткие волосы намного труднее, чем длинные, однако сложите время на мытье, на сушку и расчесывание — и получится, что каре экономит время. Уложить волосы можно очень быстро, особенно если приноровиться. А еще мы экономим воду, шампунь, бальзам и маску для волос!

5. Омолаживает

Стилисты считают, что каре и его подвид боб — это самые молодящие стрижки. Так что если вам немного за 30 (или за 40, 50…), попробуйте это бюджетное омолаживающее средство.

6. Позволяет выглядеть ухоженно

Подстригать волосы — это хорошо. Они начинают быстрее расти, выглядят здоровыми, вас больше не раздражают пушащиеся кончики. Прическа всегда выглядит красиво и аккуратно.

7. Делает образ женственным

Если подстричь волосы под мальчика, то красивые локоны завить не получится. Если волосы слишком длинные, то завиваться утомительно, а эффект держится недолго. С каре все намного проще! Чтобы сделать коктейльную прическу или накрутить голливудские локоны, вам потребуется 10 минут.