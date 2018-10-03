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Гадкие утята, которые выросли и утерли всем нос
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Гадкие утята, которые выросли и утерли всем нос 

Рамблер 15 часов назад
Каждый, кто вспоминает о своем подростковом возрасте, делает это с тревожной улыбкой. Ну кто из нас не был гадким утенком с нескладной фигурой и россыпью акне? Таких единицы!
С возрастом гормональный фон выравнивается, фигура приобретает законченный вид, эмоциональное состояние также становится более стабильным. А с практикой в одежде, макияже у нас появляется то самое чувство вкуса. Мы вырабатывает тот внешний персональный стиль, в котором нам комфортно находится. Когда наконец с визуальным покончено, принять себя психологически становится намного проще.
Вот так постепенно, шаг за шагом, из нервных и вспыльчивых нескладных подростков люди превращаются в людей, которые живут в гармонии с собой и друг другом.
Преодолели пубертат и не пожалели: фотоистории в нашей галерее.
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